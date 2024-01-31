Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 08:11
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S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT YAYIN AKIŞI

25 Ocak Perşembe 2024

01:00 NBA Özetler

01:30 NBA

03:30 NBA Action

04:00 CANLI Portland Trail Blazers - Houston Rockets NBA

06:30 EL Overseas

08:00 Tony Parker

09:00 World of Free Sports

09:30 NBA

11:30 İspanya LALIGA

13:30 EuroLeague TV

14:30 NBA Özetler

15:00 NBA

17:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 LALIGA Chronicles

19:00 İtalya Serie A Geniş Özetler

20:00 CANLI Maça Doğru

20:45 CANLI Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna Turkish Airlines EuroLeague

22:45 CANLI Real Madrid - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague

26 Ocak Cuma 2024

00:45 NBA Özetler

01:15 NBA

03:15 İspanya LALIGA

05:15 NBA Action

06:00 CANLI Sacramento Kings - Golden State Warriors NBA

08:30 EuroLeague Özel Röportaj

09:30 NBA

11:30 İspanya LALIGA

13:30 Monster Jam

14:30 NBA Özetler

15:00 Turkish Airlines EuroLeague

17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 LALIGA Show

19:00 Portekiz Ligi Geniş Özetler

19:45 CANLI Maça Doğru

20:30 CANLI Anadolu Efes - Monaco Turkish Airlines EuroLeague

22:30 CANLI Olimpia Milano - Barcelona Turkish Airlines EuroLeague

27 Ocak Cumartesi 2024

00:30 NBA Özetler

01:00 İspanya LALIGA

03:00 CANLI Houston Rockets - Charlotte Hornets NBA

05:30 NBA Action

06:00 EuroLeague Özetler

07:00 Turkish Airlines EuroLeague

09:00 NBA

11:00 The Inside Line

11:30 EL. Overseas 2. Bölüm

12:00 CANLI EuroLeague Cumartesi

13:00 LALIGA Show

13:30 CANLI Cumartesi Futbolu

15:00 LALIGA World

15:30 LALIGA Chronicles

16:00 CANLI Real Sociedad - Rayo Vallecano İspanya LALIGA

18:00 Özetler

18:15 CANLI Las Palmas - Real Madrid İspanya LALIGA

20:15 Özetler

20:30 CANLI Barcelona - Villarreal İspanya LALIGA

22:30 NBA Özetler

23:00 CANLI Miami Heat - New York Knicks NBA

28 Ocak Pazar 2024

02:00 CANLI Houston Rockets - Brooklyn Nets NBA

04:00 İspanya LALIGA

06:00 Monster Jam

07:00 İspanya LALIGA

09:00 NBA

11:00 EuroLeague Özel Röportaj

12:00 İspanya LALIGA

14:00 NBA

16:00 CANLI Celta Vigo - Girona İspanya LALIGA

18:00 Özetler

18:15 CANLI Cadiz - Athletic Bilbao İspanya LALIGA

20:15 Özetler

20:30 CANLI Sevilla - Osasuna İspanya LALIGA

22:30 NBA Özetler

23:00 CANLI Atletico Madrid - Valencia İspanya LALIGA

29 Ocak Pazartesi 2024

01:00 NBA Action

01:00 NBA Özetler

02:00 CANLI Phoenix Suns - Orlando Magic NBA

04:30 NBA

06:30 Gearing Up

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