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YKS sınav ücreti 2024 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - ÖSYM SON DAKİKA YKS ÜCRETLERİ

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında yapılan YKS için başvuru sırasında sınav ücreti ödenmesi gerekiyor. ÖSYM güncel sınav ücretleri her yılın başında resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:30
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YKS sınav ücreti 2024 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - ÖSYM SON DAKİKA YKS ÜCRETLERİ

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen sene YKS'ye katılmak isteyne adayların ödediği ücret, her bir oturum için 115 TL idi. Yani yalnızca TYT'ye katılacak adaylardan 115 ₺, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 ₺, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 ₺ ücret alındı. Bu yıl YKS kılavuzunun açıklanmasının ardından 2024 YKS başvuru ücretini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.

2024 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  • Türkçe: 40 soru

  • Sosyal Bilimler: 20 soru

    (Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

  • Temel Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 20 soru

    (Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)

  • Sosyal Bilimler: 50 soru

    (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru )

  • Sosyal Bilimler-2: 40 soru

    (Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)

  • Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 40 soru

    (Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)

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