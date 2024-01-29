OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR? | 2024 yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR? | Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başladı. 2 hafta süren ara tatilin sonuna yaklaşırken okula dönüş yolculuğu için araştırmalar da başladı. Peki 'Okul ne zaman açılıyor? 2024 yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

22 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 2 hafta süren yarıyıl tatili, 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonraki pazartesi günü, öğrenci ve öğretmenler okula dönecek.

OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yarıyıl tatilinin ardından okullar 5 Şubat 2024 Pazartesi günü açılacak. Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.

MEB 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimi ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında;

Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak."