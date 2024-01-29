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FED faiz kararı ne zaman? 2024 Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanacak olan 2024 Ocak ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
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FED faiz kararı ne zaman? 2024 Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI OCAK 2024 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2024 OCAK FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 31 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'ün son ayında da politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylece son 2 toplantıdır FED faizi sabit kaldı.

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