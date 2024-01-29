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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Ocak rakamları

29 Ocak 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 64,98 ölçüldü. İşte 29 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:50
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 34,49 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 29 Ocak 2024 Perşembe günü yüzde 64,98 olarak ölçüldü.

💦29 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

29 Ocak Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,98 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %83,88

🚿 Darlık Barajı: %82,15

🚿 Elmalı Barajı: %88,62

🚿 Terkos Barajı: %53,86

🚿 Alibey Barajı: %70,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %55,87

🚿 Sazlıdere Barajı: %46,18

🚿 Istrancalar Barajı: %61,87

🚿 Kazandere Barajı: %59,56

🚿 Pabuçdere Barajı: %34,49

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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