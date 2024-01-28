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ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET

On bir ayın sultanına sayılı günler kala Ramazan'a bir adım daha yaklaşıldığının belirtisi olan Şaban ayı için araştırmalar başladı. Mart ayının 11'inci gününde eda edilmeye başlanacak olan Ramazan'dan önce Recep ayının son günlerinde arama motorlarında 'Şaban ayı ne zaman 2024? Şaban ayı ne zaman başlayacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:30
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ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Ramazan ayının son müjdecisi, üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Ramazan Ayı'na bir hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bu ayda, oruç tutmanın yanı sıra ibadetler artar ve Müslümanlar, Ramazan Ayı'na manevi bir hazırlık yaparlar. Recep ayının sonuna yaklaşılmasıyla arama motorlarında 'Şaban ayı ne zaman 2024? Şaban ayı ne zaman başlayacak?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2024 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı, bu yıl Ocak ayının 2. haftasında eda edildi. İlk ay olan Recep ayı 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk geliyorken bu yıl Şaban ayı ise Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre 11 Şubat 2024 pazar günüdür.

ŞABAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslamiyet için Şaban ayı mübarek kabul edilmekle birlikte bu ayda pek çok hayır işi yapmak ve ek ibadetlerle manevi anlamı güçlendirmek önemlidir. İşte Şaban Ayı'nda yapılabilecek bazı ibadetler:

Oruç Tutmak

Şaban Ayı'nda nafile oruç tutmak, Ramazan Ayı'na manevi bir hazırlık olarak kabul edilir. Ancak, bu oruçlar farz oruçlar gibi değildir ve isteğe bağlıdır.

Nafile Namazları Kılmak

Ek olarak nafile gece namazları kılmak, bu ayın manevi değerini artırabilir. Gece namazları, Tahajjud veya Duha namazları gibi çeşitli isimlerle anılır.

Kur'an Okuma

Şaban Ayı, Kur'an'ın daha fazla okunması ve üzerinde düşünülmesi için bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar, bu ayda Kur'an'ı daha fazla okuyarak manevi bir bağ kurmaya çalışabilirler.

Salih Ameller

Sadaka vermek, hayır işleri yapmak, aile ve komşularla ilişkileri güçlendirmek gibi salih amellerde bulunmak, bu ayın manevi atmosferine katkı sağlayabilir.

Tevbe ve İstiğfar

Geçmiş günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek, bu ayın manevi atmosferini güçlendirebilir.

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