Haberler Haberler Bugün kar yağacak mı? | Kar ne zaman yağacak İSTANBUL? 27 Ocak CUMARTESİ HAVA DURUMU - Meteoroloji SON DAKİKA

Bugün kar yağacak mı? | Kar ne zaman yağacak İSTANBUL? 27 Ocak CUMARTESİ HAVA DURUMU - Meteoroloji SON DAKİKA

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Bugün kar var mı? Kar ne zaman yağacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının başta Marmara Bölgesi olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve çevre illerde etkili olması bekleniyor. 27 Ocak Cumartesi hava durumu tahmini ve kar yağışı olması muhtemelen tarihler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
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Bugün kar yağacak mı? | Kar ne zaman yağacak İSTANBUL? 27 Ocak CUMARTESİ HAVA DURUMU - Meteoroloji SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hafta sonu Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgasının ardından şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Tüm yurtta etkili olacağı kaydedilen hava muhalefetiyle birlikte bugünden itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini kaydeden uzmanlar, kar yağışı için de Pazar gününü işaret etti. Peki bugün kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar kar yağışının pazar günü beklendiğini açıkladı.

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İstanbul'da 27 Ocak Cumartesi en düşük sıcaklık 1 derece iken en yüksek sıcaklık ise 10 derece olarak kaydedildi.

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