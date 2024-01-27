TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:252023 YIL SONU

08:30Olimpiyat Yıldızları

08:45NBA Özetler

09:00Haber Bülteni

09:15Tenis Dünyası

09:45Sporcu Günlüğü

09:552023 YIL SONU

10:00UNUTULMAZ

10:55Spor Takvimi

11:00İŞTE O AN

11:15SIRA SENDE

11:25Engelsiz Spor

11:55EUROCUP ÖZETLER

12:15ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

16:252023 YIL SONU

16:30TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL

18:20KADRAJ

18:256.ADAM

18:40Spor Atlası

18:50Spor Takvimi

18:552023 YIL SONU

19:00"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

20:50Sporcu Günlüğü

21:00Haber Bülteni

21:152023 YIL SONU

21:20NBA Özetler

21:35Spor Atlası

21:45İŞTE O AN

22:00" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW" (Canlı)

23:50Set Sayısı

00:45Haber Bülteni

01:00İŞTE O AN

01:20Spor Atlası

01:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

03:20Olimpiyat Yıldızları

03:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

05:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

06:35KADRAJ

06:40Sporcu Günlüğü

06:50ÇARE SPOR

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

10:00Set Sayısı (Canlı)

10:55İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

12:25Haber Bülteni

12:40KADRAJ

12:45Sporcu Günlüğü

12:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR"

14:55Spor Atlası

15:052023 YIL SONU

15:10Haber Bülteni

15:20Spor Takvimi

15:25"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE" (Canlı)

17:15Spor Takvimi

17:20Haber Bülteni

17:302023 YIL SONU

17:35SPORUN ÇATISI

17:55TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL (Canlı)

19:452023 YIL SONU

19:50Haber Bülteni

20:10NBA Özetler

20:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

23:30SPORUN ÇATISI

23:506.ADAM

00:00EUROCUP ÖZETLER

00:20KADRAJ

00:25Spor Atlası

00:30Haber Bülteni

00:48İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

02:18"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

04:08TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

04:53TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL

06:532023 YIL SONU

16 Ocak Salı

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

10:352023 YIL SONU

10:40KADRAJ

10:45İŞTE O AN

11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

12:50ÇARE SPOR

13:00Haber Bülteni

13:152023 YIL SONU

13:20Spor Atlası

13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

15:20EUROLEAGUE ÖZETLER

15:40SORMAZSAM OLMAZ

16:00World SBK

16:30Olimpiyat Yıldızları

16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)

19:00Haber Bülteni

19:15NBA Özetler

19:35Spor Atlası

19:45SPOR BİLGİ EKRANI

19:502023 YIL SONU

20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)

21:502023 YIL SONU

22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)

23:50Spor Atlası

00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"

02:03Olimpiyat Yıldızları

02:332023 YIL SONU

02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"

06:33İŞTE O AN

06:48Sporcu Günlüğü

17 Ocak Çarşamba

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:502023 YIL SONU

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15KADRAJ

09:20İŞTE O AN

09:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

11:25Bir Seçenek Daha Var

11:552023 YIL SONU

12:00Yapabilir Misin?

12:152023 YIL SONU

12:20Spor Takvimi

12:25KADRAJ

12:30Haber Bülteni

12:45İŞTE O AN

13:002022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI KIZAK KARIŞIK TAKIM BAYRAK FİNALİ

14:30World SBK

15:00Haber Bülteni

15:15SORMAZSAM OLMAZ

15:30EUROLEAGUE ÖZETLER

15:502023 YIL SONU

16:00Spor Atlası

16:10Spor Takvimi

16:15ÇOCUKÇA SPOR

16:35EUROCUP ÖZETLER

17:00ADIM ADIM

17:202023 YIL SONU

17:30" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

19:20Spor Atlası

19:30NBA Özetler

19:45Haber Bülteni

20:00"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS" (Canlı)

22:00World SBK

22:30Bir Seçenek Daha Var

23:00" EUROCUP BASKETBOL DREAMLAND GRAN CANARIA - TURK TELEKOM " (Canlı)

00:50CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK

02:50ÇOCUKÇA SPOR

03:10İŞTE O AN

03:25ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

06:10Bir Seçenek Daha Var

06:40Yapabilir Misin?

18 Ocak Perşembe

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:25Spor Takvimi

09:30Haber Bülteni

09:45"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"

11:45Yapabilir Misin?

12:00Tenis Dünyası

12:30Haber Bülteni

12:45Sporla Değişen Hayatlar

13:00Engelsiz Spor

13:30Spor Atlası

13:40NBA Özetler

14:00CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK

16:00" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"

17:50ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

20:35EUROCUP ÖZETLER

21:00Haber Bülteni

21:15"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"

23:15Sporla Değişen Hayatlar

23:35EUROLEAGUE ÖZETLER

00:05ADIM ADIM

00:30Haber Bülteni

00:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

02:55" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"

04:45Geleneksel Sporların İzinde

05:15ADIM ADIM

05:40Tenis Dünyası

06:10Sporla Değişen Hayatlar

06:25EUROLEAGUE ÖZETLER

06:45KADRAJ

06:50ÇARE SPOR

19 Ocak Cuma

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

10:35Spor Takvimi

10:40Haber Bülteni

10:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

13:40Haber Bülteni

13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO " (Canlı)

15:55Spor Atlası

16:05EUROLEAGUE ÖZETLER

16:252023 YIL SONU

16:35Tenis Dünyası

17:05Engelsiz Spor

17:35Olimpiyat Yıldızları

17:50KADRAJ

17:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)

19:45Spor Atlası

19:55"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

21:10Haber Bülteni

21:25EUROCUP ÖZETLER

21:452023 YIL SONU

21:55KADRAJ

22:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "

00:00Engelsiz Spor

00:30Haber Bülteni

00:45" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

02:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

06:05Tenis Dünyası

06:35Olimpiyat Yıldızları

06:50ÇARE SPOR

20 Ocak Cumartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:45SIRA SENDE

10:00Haber Bülteni

10:15"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "

11:30Olimpiyat Yıldızları

12:00Süper Spor

12:30Haber Bülteni

12:452023 YIL SONU

12:50KADRAJ

12:55EUROLEAGUE ÖZETLER

13:15Tenis Dünyası

13:45Sporcu Günlüğü

13:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB" (Canlı)

15:55Haber Bülteni

16:152023 YIL SONU

16:25Spor Takvimi

16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

18:20Olimpiyat Yıldızları

18:502023 YIL SONU

19:00"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

20:15Haber Bülteni

20:352023 YIL SONU

20:40"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "

22:40EUROCUP ÖZETLER

23:00Süper Spor

23:30Haber Bülteni

23:45SIRA SENDE

00:00ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

03:53"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB"

05:53Olimpiyat Yıldızları

06:23Süper Spor

06:532023 YIL SONU

21 Ocak Pazar

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:552023 YIL SONU

09:00Haber Bülteni

09:15ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

13:10SORMAZSAM OLMAZ

13:30Haber Bülteni

13:45BAŞARANLAR

14:10KADRAJ

14:15SIRA SENDE

14:30EUROLEAGUE ÖZETLER

14:502023 YIL SONU

15:00Haber Bülteni

15:15Sporcu Günlüğü

15:25ÇARE SPOR

15:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET" (Canlı)

17:30Haber Bülteni

17:45NBA Özetler

18:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK " (Canlı)

20:00Haber Bülteni

20:15SORMAZSAM OLMAZ

20:30"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

21:45EUROCUP ÖZETLER

22:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET"

23:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

03:35"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK "

05:35"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "

06:50ÇARE SPOR

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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