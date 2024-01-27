BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 31,86 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 27 Ocak 2024 Perşembe günü yüzde 64,3 olarak ölçüldü.

💦27 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

27 Ocak Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,3 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 27 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %83,02

🚿 Darlık Barajı: %80,6

🚿 Elmalı Barajı: %91,21

🚿 Terkos Barajı: %52,87

🚿 Alibey Barajı: %71,54

🚿 Büyükçekmece Barajı: %55,16

🚿 Sazlıdere Barajı: %45,11

🚿 Istrancalar Barajı: %70,73

🚿 Kazandere Barajı: %59,28

🚿 Pabuçdere Barajı: %31,86

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.