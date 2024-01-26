Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Ocak rakamları

26 Ocak 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 64,07 ölçüldü. İşte 26 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 31,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Ocak 2024 Perşembe günü yüzde 64,07 olarak ölçüldü.

💦26 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Ocak Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,07 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %82,79

🚿 Darlık Barajı: %80,12

🚿 Elmalı Barajı: %91,54

🚿 Terkos Barajı: %52,71

🚿 Alibey Barajı: %71,64

🚿 Büyükçekmece Barajı: %54,81

🚿 Sazlıdere Barajı: %44,87

🚿 Istrancalar Barajı: %72,5

🚿 Kazandere Barajı: %58,62

🚿 Pabuçdere Barajı: %31,07

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE! beIN Sports 1 Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle full HD
EMEKLİLERE ZAM FARKI BUGÜN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Memur emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar, maluller...
Transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları
G.Saray'ın yeni yıldızı Dortmund'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YOĞUN KAR, BUZLANMA, ÇIĞ TEHLİKESİ | Afad ve MGM peş peşe uyardı: 31 ilde alarm! (26 Ocak hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Böyle duyurdular! Çok yüksek bonservise... Böyle duyurdular! Çok yüksek bonservise... 09:45
Mallorca - Real Betis maçı ne zaman? Mallorca - Real Betis maçı ne zaman? 09:43
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? 09:37
Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman? 09:33
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 09:27
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:49
Daha Eski
"Şahsına münhasır bir oyuncu" "Şahsına münhasır bir oyuncu" 08:35
Alanyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? 08:42
Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman? 08:47
Transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları Transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları 08:47
Manisa FK - Erzurumspor maçı ne zaman? Manisa FK - Erzurumspor maçı ne zaman? 08:52
Flaş Trabzonspor sözleri! "Bu gidişat iyi değil" Flaş Trabzonspor sözleri! "Bu gidişat iyi değil" 08:54