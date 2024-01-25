TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
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TV8 YAYIN AKIŞI
15 Ocak Pazartesi
06:00 Aşka Düşman
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16 Ocak Salı
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
17 Ocak Çarşamba
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
18 Ocak Perşembe
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Aşka Düşman / Yeni Bölüm
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
19 Ocak Cuma
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Aşka Düşman
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Aşka Düşman
20 Ocak Cumartesi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Çarkıfelek
03:30 Cevap Ver Türkiye
05:00 Aşka Düşman
21 Ocak Pazar
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024