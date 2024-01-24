YARIN ORUÇ TUTULUR MU? | Mübarek üç aylara giriş yapıldı. Recep ayında oruç tutmanın faziletleri ise Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Recep ayında edilen dualar daha çabuk kabul edilen dualar arasına girmektedir. Recep ayında verilen sadaka ve okunan Kuranı kerime daha çok sevap verileceği bildirilmiştir. Peki, yarın (25 Ocak) oruç tutulur mu? Yarın oruç tutmak için kaçta kalkılır? İşte detaylar...

RECEP AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Recebi Şerif ayındaki oruç tutulan Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2024 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü 24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü 25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günüde 26 Ocak 2024 Cuma

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

YARIN ORUÇ TUTMAK İÇİN KAÇTA KALKILIR?

Oruç tutmak için imsak vaktinden önce yeme-içme faaliyetlerini bitirmek gerekir. 25 Ocak imsak saati ise İstanbul için 06.46'dır. Diğer iller için imsak vaktini aşağıdaki bağlantı linki üzerinden öğrenebilirsiniz:

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RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Recep ayında birçok fazilet ve fayda bulunmaktadır. Recep ayında edilen dualar daha çabuk kabul edilen dualar arasına girmektedir. Recep ayında verilen sadaka ve okunan Kuranı kerime daha çok sevap verileceği bildirilmiştir.

Hazreti peygamber Recep ayı Allahu Tealanın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Buyurmuştur. Hadislerde birçok kez Recep ayının değerinden ve kıymetinden bahsedilmektedir.

Recep ayını ihya etmek ona yakışır amel etmek isteyen kişiler bu ayın faziletlerini öğrenerek faziletlerinden faydalanmaktadır.

Allahu Teala üç ayları insanların faydalanması ve bu aylarda sevaplarını arttırması ve günahlarından arınması için mübarek aylar olarak belirlemiştir. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayına da birçok hayırlar sığdırarak hürmet eden ihya etmeye çalışan veya etmek isteyen kişiler için de kolaylıklar ve bereketler bulundurmuştur.

Recep ayında yoksulluk çekenlere yardım etmek, fakirleri doyurmak, iyilikte bulunmak misli ile karşılık göreceği bildirilmektedir.

Recep ayında Allah için yapılan küçük bir iyilik maddi manevi sayısız şekilde fazilete ve faydaya ermeye sebep olmaktadır. Geçmiş günahların affı için Recep ayında yapılan dualar affa vesile olmaktadır.