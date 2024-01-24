Haberler Haberler SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 24 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 07:59 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 08:10
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SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Ocak Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kaznan takım henüz belli olmadı. Kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere

  • Nihat Altınkaya

  • Bozok Gören

  • Turabi Çamkıran

  • Gizem Memiç

  • Doğukan Manço

  • Sercan Yıldırım

  • Pınar Saka

  • Aleyna Kalaycıoğlu

  • Berna Gözbaşı

  • Ersin Korkut

  • Merve Aydın

  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken

  • Yiğit Poyraz

  • Seda Ocak

  • Yunus Emre

  • Damla Can

  • Begüm Yücetan

  • Yasin Obuz

  • Seda Aktuğlu

  • Sahra Işık

  • Hakan Hatipoğlu

  • Nefise Karatay

  • Furkan Kızılay

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