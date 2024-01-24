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MTV SORGULAMA VE ÖDEME 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez ödeniyor. Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman? sorguları yapıyorlar. MTV sorgulama ve ödeme ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:20
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MTV SORGULAMA VE ÖDEME 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi ilk taksiti Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Araç sahiplerinin son tarihe dek ödemeleri tamamlamaları gerekiyor. İkinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman? Tüm detaylar ve MTV ödeme ekranı haberimizde...

MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MTV İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

1 Ocak 2024 tarihinde ödenmeye başlanan MTV 1. taksiti için son ödemeler 31 Ocak'ta yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

MTV 2024 FİYAT TARİFESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şu şekilde:

Otomobiller ve arazi taşıtları

Motosikletler

Minibüs, otobüs, kamyonet ve karavanlar

Uçak ve helikopterler

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