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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '24 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 24 Ocak Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

17:00 Gaziantep FK - Konyaspor

20:00 Başakşehir - Fenerbahçe

20:00 Antalyaspor - Sivasspor

23:00 Fulham - Liverpool

22:30 Bayern Münih - Union Berlin

21:30 Mallorca - Girona

23:30 Athletic Bilbao - Barcelona

20:00 Feignies - Montpellier

20:00 Güney Afrika - Tunus

20:00 Nambiya - Mali

23:00 Tanzanya - Demokratik Kongo

23:00 Zambiya - Fas

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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