BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük 17:00 Gaziantep FK - Konyaspor 20:00 Başakşehir - Fenerbahçe 20:00 Antalyaspor - Sivasspor

23:00 Fulham - Liverpool

22:30 Bayern Münih - Union Berlin

21:30 Mallorca - Girona 23:30 Athletic Bilbao - Barcelona 20:00 Feignies - Montpellier

20:00 Güney Afrika - Tunus 20:00 Nambiya - Mali 23:00 Tanzanya - Demokratik Kongo 23:00 Zambiya - Fas

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