BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
17:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
17:00 Gaziantep FK - Konyaspor 20:00 Başakşehir - Fenerbahçe 20:00 Antalyaspor - Sivasspor
17:00 Gaziantep FK - Konyaspor
20:00 Başakşehir - Fenerbahçe
20:00 Antalyaspor - Sivasspor
23:00 Fulham - Liverpool
22:30 Bayern Münih - Union Berlin
21:30 Mallorca - Girona
23:30 Athletic Bilbao - Barcelona 20:00 Feignies - Montpellier
23:30 Athletic Bilbao - Barcelona
20:00 Feignies - Montpellier
20:00 Güney Afrika - Tunus
20:00 Nambiya - Mali 23:00 Tanzanya - Demokratik Kongo 23:00 Zambiya - Fas
20:00 Nambiya - Mali
23:00 Tanzanya - Demokratik Kongo
23:00 Zambiya - Fas
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