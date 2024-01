ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024

ATV CANLI İZLE 2023 | Ekranların en sevilen televizyon kanalı atv, dizi ve programlarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Türkiye'nin en eski kanalları arasında yer alan ve yıllardır devam ettiği yayın hayatında kaliteden ödün vermeyen atv, eğlenceli yayınları ile aile kanalı olarak ekranlardaki 'en sevilen' konumunu koruyor. atv canlı yayın izlemek isteyenlere 'atv'nin canlı yayın linki, frekans bilgileri ve yayın akışı' başlıklarını sizler için derledik.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV HAKKINDA

atv, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi ve filmleriyle ön plana çıkmaktadır.

12 Temmuz 1993'te yayına başlayan atv, 90'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle mi Olacaktı ve Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

atv Avrupa ise atv kanalının Avrupa'daki izleyenlere yönelik oluşturulan kanalıdır. 16 Ekim 1997'de Türksat 1C uydusundan analog yayın yapmaya başladı.

4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Türkiye'nin ilk süper kahraman animasyon dizisi olan Akıncı, 21 Ocak 2023'te atv ve MinikaGO'da yayınlanmaya başlamıştır.

ATV YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi

08.00 Haber KAHVALTI HABERLERİ

10.00 Program MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 Haber ATV GÜN ORTASI

14.00 Yarışma MUTFAK BAHANE / YENİ BÖLÜM

16.00 Yaşam ESRA EROL'DA

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi SAFİR / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi YILDIZLAR BANA UZAK / 3.BÖLÜM

03.20 Yarışma MUTFAK BAHANE

05.20 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

16 Ocak Salı

08.00 Haber KAHVALTI HABERLERİ

10.00 Program MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 Haber ATV GÜN ORTASI

14.00 Yarışma MUTFAK BAHANE / YENİ BÖLÜM

16.00 Yaşam ESRA EROL'DA

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi BEN BU CİHANA SIĞMAZAM / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi ATEŞ KUŞLARI / 39.BÖLÜM

03.20 Yarışma MUTFAK BAHANE

05.20 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

17 Ocak Çarşamba

08.00 Haber KAHVALTI HABERLERİ

10.00 Program MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 Haber ATV GÜN ORTASI

14.00 Yarışma MUTFAK BAHANE / YENİ BÖLÜM

16.00 Yaşam ESRA EROL'DA

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi BEN BU CİHANA SIĞMAZAM / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi ATEŞ KUŞLARI / 39.BÖLÜM

03.20 Yarışma MUTFAK BAHANE

05.20 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

18 Ocak Perşembe

08.00 Haber KAHVALTI HABERLERİ

10.00 Program MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 Haber ATV GÜN ORTASI

14.00 Yarışma MUTFAK BAHANE / YENİ BÖLÜM

16.00 Yaşam ESRA EROL'DA

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi ALDATMAK / YENİ BÖLÜM

00.20 Dini Program NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01.20 Yerli Dizi SAFİR

03.50 Yarışma MUTFAK BAHANE

05.50 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

19 Ocak Cuma

07.00 Haber KAHVALTI HABERLERİ

08.30 Dini Program NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR

10.00 Program MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 Haber ATV GÜN ORTASI

14.00 Yarışma MUTFAK BAHANE / YENİ BÖLÜM

16.00 Yaşam ESRA EROL'DA

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi ATEŞ KUŞLARI / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi

03.20 Yarışma MUTFAK BAHANE

05.20 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

20 Ocak Cumartesi

07.30 Haber ATV'DE HAFTA SONU

10.00 Yerli Dizi

13.30 Yerli Dizi

16.55 Yerli Dizi

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi KARDEŞLERİM / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi

03.00 Yerli Dizi

05.30 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

21 Ocak Pazar

07.30 Haber ATV'DE HAFTA SONU

10.00 Dini Program NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

11.30 Dizi Magazin DİZİ TV

12.30 Yerli Dizi

16.55 Yabancı Sinema KAOS YÜRÜYÜŞÜ

19.00 Haber ATV ANA HABER BÜLTENİ

20.00 Yerli Dizi YILDIZLAR BANA UZAK / YENİ BÖLÜM

00.20 Yerli Dizi

03.20 Yerli Dizi

06.10 Yerli Dizi BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

atv PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

atv DİZİLERİ

KURULUŞ OSMAN İZLE - KURULUŞ OSMAN FRAGMAN VE KURULUŞ OSMAN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

KARDEŞLERİM İZLE - KARDEŞLERİM FRAGMAN VE KARDEŞLERİM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Kardeşlerim her Cumartesi atv'de

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

SAFİR İZLE - SAFİR FRAGMAN VE SAFİR BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Safir her Pazartesi atv'de

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Ateş, dedesi Ömer'in ezici otoritesine boyun eğmeyerek evden ayrılmış, uzun yıllar sonra annesi Gülfem'in isteği üzerine erkek kardeşleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile şirketlerini devralıp büyütmek üzere evine geri dönmüştür. Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir.

Yaman abisinin dönüşüyle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi umut dolu genç ve güzel bir kızdır. Babası Muhsin uzun yıllardır Gülsoyların yanında çalışmaktadır. Yaman ile çocukluklarından beri herkesten saklı ilk aşklarını yaşıyorlardır. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.

Feraye'nin doğum günü gecesinde Yaman'ın kardeşi Okan'la başına gelen felaket, tehlikelerle dolu bir açmaza dönüşerek herkesin hayatını alt üst eder. Feraye ve Yaman aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarıyla dolu tehlikeli yollarda kaybolmak üzere kalırlar.

Ateş ise sevdiği herkesi ve ailesini korumak için aldığı radikal kararlarla hem yeni düşmanlar kazanacak hem de kardeşlerini karşısına alacaktır…

Yapım Şirketi: NTC Medya

Yönetmen: Semih Bağcı

Senaryo: Burcu Över

Oyuncular: İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin), Serdar Bordanacı (Muhsin), Sevda Baş (Nesrin), Selin Işık (Bade), Efe Taşdelen (Bora), Serkan Taştemur (Bekir), Can Remzi Ergen (Melih), Aleyna Çalışkan (Damla), İlda Özgürel (Hazal)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE - BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMAN VE BBCS BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı atv'de

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Yapım: KYN Yapımevi

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Osman Albayrak (Sinan Müdür).