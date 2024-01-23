Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Yaptığı yayınlarla spor gündemine yön veren TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:01
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TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi 2024

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 09:45TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

  • 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 10:55Spor Takvimi

  • 11:00SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:30GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 16:00GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:30DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 20:00TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ALTAY - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR (Canlı)

  • 20:45Stadyum (Canlı)

  • 21:00TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ALTAY - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR (Canlı)

  • 22:00Stadyum (Canlı)

  • 23:30TEKNİK ANALİZ (Canlı)

  • 01:00SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00Stadyum

  • 03:30TEKNİK ANALİZ

  • 05:00EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 05:30İspanya La Liga Özetler

  • 06:00TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 06:30TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

16 Ocak Salı 2024

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

  • 09:45TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:00GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:00HABER MERKEZİ (Canlı)

  • 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 15:30TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 16:00HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

  • 17:30DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 20:00SPOR AKŞAMI (Canlı)

  • 21:00FUTBOL ANADOLU (Canlı)

  • 23:00İleri Üçlü (Canlı)

  • 01:00SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00DAHA DAHA

  • 03:00TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER (Canlı)

  • 03:30TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

  • 04:00İspanya La Liga Özetler

  • 04:30İleri Üçlü

  • 06:30EUROLEAGUE ÖZETLER

17 Ocak Çarşamba 2024

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15İspanya La Liga Özetler

  • 09:45TRENDYOL 1. LİG GOLLER

  • 09:55Spor Takvimi

  • 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:20TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER

  • 12:30GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 15:45AVRUPADAN FUTBOL

  • 16:00GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:30DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 19:50TRENDYOL SÜPER LİG PANORAMA

  • 20:00FUTBOL AKLI (Canlı)

  • 21:30EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ (Canlı)

  • 23:30AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

  • 01:00SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 02:30TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

  • 03:00AVRUPADAN FUTBOL

  • 03:10PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER

  • 03:30HOLLANDA EREDİVİSİE ÖZETLER

  • 04:00İspanya La Liga Özetler

  • 04:30İtalya Seri A Özetler

  • 05:00BİZİM LİGLER

  • 05:15Yapabilir Misin?

  • 05:30AKTÜEL FUTBOL

18 Ocak Perşembe 2024

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15TRENDYOL 1. LİG PANORAMA

  • 09:25İtalya Seri A Özetler

  • 09:55Spor Takvimi

  • 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:20TRENDYOL 1. LİG GOLLER

  • 12:30GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30AVRUPADAN FUTBOL

  • 13:45TRENDYOL SÜPER LİG PANORAMA

  • 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 16:00GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:30DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 19:50İTALYA SERİ A GOLLER

  • 20:00SPOR AKŞAMI (Canlı)

  • 20:30TAKTİK ANALİZ (Canlı)

  • 22:00İTALYA SÜPER KUPASI YARI FİNAL NAPOLİ - FİORENTİNA (Canlı)

  • 00:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

  • 02:00İspanya La Liga Özetler

  • 02:30İtalya Seri A Özetler

  • 03:00TAKTİK ANALİZ

  • 04:30EUROCUP ÖZETLER

  • 05:00İTALYA SÜPER KUPASI YARI FİNAL NAPOLİ - FİORENTİNA

  • 06:45Yapabilir Misin?

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

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