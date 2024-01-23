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SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? İşte o tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerine müjdeyi verdi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurdu. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması sonrası SSK emekli maaş farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte SSK emekli maaş farkının yatacağı tarih...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 21:47 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 22:00
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SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? İşte o tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama sonrası SSK emekli maaş farkının ne zaman yatacağıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, SSK emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. SSK emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatırılacak.

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