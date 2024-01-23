EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini söyledi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASGARİ PRİM ÖDEME SAYISI 600'DE 450'YE İNDİRİLECEK"

Birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Düzenleme ile sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi sağlanacak. Son 3 senede gereken asgari prim ödeme sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İşsizlik sigortası fonu kullanılarak pasif iş gübü piyasası programlarının etkinliği artırılacak.

"TEŞVİK SÜRESİ 31 ARALIK 2025'E KADAR UZATILACAK"

Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için çalışmalar sürüyor. Teşvik süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Mesleki yeterlilil belgesi olan vatandaşlar kapsamda olacak. Özel poltika gerektiren kadın ve gençler de desteklenecek.Teşvikten 54 aya kadar faydalanabilecek.

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ARTIŞINI YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİYORUZ"

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak.