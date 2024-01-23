Haberler Haberler EMEKLİ EK ZAM - SON DAKİKA | SGK maaş farkı tarihi belli oldu! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ EK ZAM - SON DAKİKA | SGK maaş farkı tarihi belli oldu! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekliler için ek zam tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Emekli zammı ile ilgili düzenleme Meclis Genel Kurulu tarafından oylanacak. Yüzde 5 ek zam müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti ve en düşük emekli maaşı 10 Bin TL olmuştu. Peki, SGK ek zam farkı ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 15:50
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EMEKLİ EK ZAM - SON DAKİKA | SGK maaş farkı tarihi belli oldu! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERİ - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli vatandaşlara müjdeli haberi vermişti. Kök maaşa gelen zam ile en düşük emekli aylığı da 10 Bin TL olmuştu. Emekli vatandaşlar, maaş farkının hesaplarına yatacağı tarihi merak ediyor. Meclise sunulacak olan zam, yasalaşacak. Peki, SGK ek zam farkı ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...

EK ZAM VE 10 BİN TL EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLİSE GELİYOR!

Emekli vatandaşlar heyecanla yeni emekli maaşlarının yatacağı tarihi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabile toplantısı ardından müjdeyi vermişti. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yer alacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

Sabah'ta yer alan habere göre, torba yasada birçok konu başlığı yer alacak. O konu başlıkları arasında en merak edilen konulardan biri emekli zammı oldu. İşte torba yasada yer alacak konular...

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam
  • En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak
  • İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılıyor
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaşıyor
  • Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor
  • Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor
  • İşverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor
  • İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkı ödemeleri tüm emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Maaş farkları ödemelerinin yapılabilmesi Meclis'ten onay çıkması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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