Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Ocak rakamları

23 Ocak 2024 Salı günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 63,17 ölçüldü. İşte 23 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,47 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 23 Ocak 2024 Salı günü yüzde 63,17 olarak ölçüldü.

💦23 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

23 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 61,05 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %82,16

🚿 Darlık Barajı: %79,27

🚿 Elmalı Barajı: %91,29

🚿 Terkos Barajı: %52,05

🚿 Alibey Barajı: %72,02

🚿 Büyükçekmece Barajı: %54,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %44,25

🚿 Istrancalar Barajı: %72,8

🚿 Kazandere Barajı: %57,4

🚿 Pabuçdere Barajı: %30,22

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞ VERİLECEK! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da masa yeniden kuruluyor!
Kirli ittifakta pazarlık kızışıyor! DEM CHP'den İstanbul'da 4 ilçe ve İBB'de 'birlikte yönetim' istiyor... "Demirtaş pişmiş aşa su katıyor"
F.Bahçe'de Becao sevinci!
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
KOMEK KAYIT EKRANI 2024
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
23 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 23 Ocak
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 11:15
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 10:41
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 09:53
NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti 09:55
G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak 10:05
Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 10:08
Daha Eski
4x4 Göztepe! 4x4 Göztepe! 01:05
Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da 01:06
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 07:18
G.Saray'a Angelino müjdesi! G.Saray'a Angelino müjdesi! 09:02
G.Saray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız G.Saray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız 09:09
İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İsmail Kartal'dan Krunic kararı! 09:34