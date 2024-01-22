Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 07:50
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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 08:252023 YIL SONU

  • 08:30Olimpiyat Yıldızları

  • 08:45NBA Özetler

  • 09:00Haber Bülteni

  • 09:15Tenis Dünyası

  • 09:45Sporcu Günlüğü

  • 09:552023 YIL SONU

  • 10:00UNUTULMAZ

  • 10:55Spor Takvimi

  • 11:00İŞTE O AN

  • 11:15SIRA SENDE

  • 11:25Engelsiz Spor

  • 11:55EUROCUP ÖZETLER

  • 12:15ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

  • 16:252023 YIL SONU

  • 16:30TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL

  • 18:20KADRAJ

  • 18:256.ADAM

  • 18:40Spor Atlası

  • 18:50Spor Takvimi

  • 18:552023 YIL SONU

  • 19:00"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

  • 20:50Sporcu Günlüğü

  • 21:00Haber Bülteni

  • 21:152023 YIL SONU

  • 21:20NBA Özetler

  • 21:35Spor Atlası

  • 21:45İŞTE O AN

  • 22:00" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW" (Canlı)

  • 23:50Set Sayısı

  • 00:45Haber Bülteni

  • 01:00İŞTE O AN

  • 01:20Spor Atlası

  • 01:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

  • 03:20Olimpiyat Yıldızları

  • 03:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

  • 05:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 06:35KADRAJ

  • 06:40Sporcu Günlüğü

  • 06:50ÇARE SPOR

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 08:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

  • 10:00Set Sayısı (Canlı)

  • 10:55İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

  • 12:25Haber Bülteni

  • 12:40KADRAJ

  • 12:45Sporcu Günlüğü

  • 12:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR"

  • 14:55Spor Atlası

  • 15:052023 YIL SONU

  • 15:10Haber Bülteni

  • 15:20Spor Takvimi

  • 15:25"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE" (Canlı)

  • 17:15Spor Takvimi

  • 17:20Haber Bülteni

  • 17:302023 YIL SONU

  • 17:35SPORUN ÇATISI

  • 17:55TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL (Canlı)

  • 19:452023 YIL SONU

  • 19:50Haber Bülteni

  • 20:10NBA Özetler

  • 20:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

  • 23:30SPORUN ÇATISI

  • 23:506.ADAM

  • 00:00EUROCUP ÖZETLER

  • 00:20KADRAJ

  • 00:25Spor Atlası

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:48İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL

  • 02:18"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"

  • 04:08TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 04:53TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL

  • 06:532023 YIL SONU

16 Ocak Salı

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 10:352023 YIL SONU

  • 10:40KADRAJ

  • 10:45İŞTE O AN

  • 11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

  • 12:50ÇARE SPOR

  • 13:00Haber Bülteni

  • 13:152023 YIL SONU

  • 13:20Spor Atlası

  • 13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

  • 15:20EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 15:40SORMAZSAM OLMAZ

  • 16:00World SBK

  • 16:30Olimpiyat Yıldızları

  • 16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)

  • 19:00Haber Bülteni

  • 19:15NBA Özetler

  • 19:35Spor Atlası

  • 19:45SPOR BİLGİ EKRANI

  • 19:502023 YIL SONU

  • 20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)

  • 21:502023 YIL SONU

  • 22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)

  • 23:50Spor Atlası

  • 00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"

  • 02:03Olimpiyat Yıldızları

  • 02:332023 YIL SONU

  • 02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

  • 04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"

  • 06:33İŞTE O AN

  • 06:48Sporcu Günlüğü

17 Ocak Çarşamba

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 08:502023 YIL SONU

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00Haber Bülteni

  • 09:15KADRAJ

  • 09:20İŞTE O AN

  • 09:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

  • 11:25Bir Seçenek Daha Var

  • 11:552023 YIL SONU

  • 12:00Yapabilir Misin?

  • 12:152023 YIL SONU

  • 12:20Spor Takvimi

  • 12:25KADRAJ

  • 12:30Haber Bülteni

  • 12:45İŞTE O AN

  • 13:002022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI KIZAK KARIŞIK TAKIM BAYRAK FİNALİ

  • 14:30World SBK

  • 15:00Haber Bülteni

  • 15:15SORMAZSAM OLMAZ

  • 15:30EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 15:502023 YIL SONU

  • 16:00Spor Atlası

  • 16:10Spor Takvimi

  • 16:15ÇOCUKÇA SPOR

  • 16:35EUROCUP ÖZETLER

  • 17:00ADIM ADIM

  • 17:202023 YIL SONU

  • 17:30" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"

  • 19:20Spor Atlası

  • 19:30NBA Özetler

  • 19:45Haber Bülteni

  • 20:00"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS" (Canlı)

  • 22:00World SBK

  • 22:30Bir Seçenek Daha Var

  • 23:00" EUROCUP BASKETBOL DREAMLAND GRAN CANARIA - TURK TELEKOM " (Canlı)

  • 00:50CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK

  • 02:50ÇOCUKÇA SPOR

  • 03:10İŞTE O AN

  • 03:25ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

  • 06:10Bir Seçenek Daha Var

  • 06:40Yapabilir Misin?

18 Ocak Perşembe

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:25Spor Takvimi

  • 09:30Haber Bülteni

  • 09:45"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"

  • 11:45Yapabilir Misin?

  • 12:00Tenis Dünyası

  • 12:30Haber Bülteni

  • 12:45Sporla Değişen Hayatlar

  • 13:00Engelsiz Spor

  • 13:30Spor Atlası

  • 13:40NBA Özetler

  • 14:00CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK

  • 16:00" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"

  • 17:50ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

  • 20:35EUROCUP ÖZETLER

  • 21:00Haber Bülteni

  • 21:15"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"

  • 23:15Sporla Değişen Hayatlar

  • 23:35EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 00:05ADIM ADIM

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 02:55" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"

  • 04:45Geleneksel Sporların İzinde

  • 05:15ADIM ADIM

  • 05:40Tenis Dünyası

  • 06:10Sporla Değişen Hayatlar

  • 06:25EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 06:45KADRAJ

  • 06:50ÇARE SPOR

19 Ocak Cuma

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 10:35Spor Takvimi

  • 10:40Haber Bülteni

  • 10:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

  • 13:40Haber Bülteni

  • 13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO " (Canlı)

  • 15:55Spor Atlası

  • 16:05EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 16:252023 YIL SONU

  • 16:35Tenis Dünyası

  • 17:05Engelsiz Spor

  • 17:35Olimpiyat Yıldızları

  • 17:50KADRAJ

  • 17:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)

  • 19:45Spor Atlası

  • 19:55"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

  • 21:10Haber Bülteni

  • 21:25EUROCUP ÖZETLER

  • 21:452023 YIL SONU

  • 21:55KADRAJ

  • 22:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "

  • 00:00Engelsiz Spor

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:45" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

  • 02:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 06:05Tenis Dünyası

  • 06:35Olimpiyat Yıldızları

  • 06:50ÇARE SPOR

20 Ocak Cumartesi

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:45SIRA SENDE

  • 10:00Haber Bülteni

  • 10:15"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "

  • 11:30Olimpiyat Yıldızları

  • 12:00Süper Spor

  • 12:30Haber Bülteni

  • 12:452023 YIL SONU

  • 12:50KADRAJ

  • 12:55EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 13:15Tenis Dünyası

  • 13:45Sporcu Günlüğü

  • 13:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB" (Canlı)

  • 15:55Haber Bülteni

  • 16:152023 YIL SONU

  • 16:25Spor Takvimi

  • 16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

  • 18:20Olimpiyat Yıldızları

  • 18:502023 YIL SONU

  • 19:00"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

  • 20:15Haber Bülteni

  • 20:352023 YIL SONU

  • 20:40"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "

  • 22:40EUROCUP ÖZETLER

  • 23:00Süper Spor

  • 23:30Haber Bülteni

  • 23:45SIRA SENDE

  • 00:00ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

  • 03:53"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB"

  • 05:53Olimpiyat Yıldızları

  • 06:23Süper Spor

  • 06:532023 YIL SONU

21 Ocak Pazar

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 08:552023 YIL SONU

  • 09:00Haber Bülteni

  • 09:15ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası

  • 13:10SORMAZSAM OLMAZ

  • 13:30Haber Bülteni

  • 13:45BAŞARANLAR

  • 14:10KADRAJ

  • 14:15SIRA SENDE

  • 14:30EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 14:502023 YIL SONU

  • 15:00Haber Bülteni

  • 15:15Sporcu Günlüğü

  • 15:25ÇARE SPOR

  • 15:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET" (Canlı)

  • 17:30Haber Bülteni

  • 17:45NBA Özetler

  • 18:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK " (Canlı)

  • 20:00Haber Bülteni

  • 20:15SORMAZSAM OLMAZ

  • 20:30"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)

  • 21:45EUROCUP ÖZETLER

  • 22:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET"

  • 23:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

  • 03:35"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK "

  • 05:35"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "

  • 06:50ÇARE SPOR

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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