S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...
S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ
S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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S SPORT YAYIN AKIŞI
15 Ocak Pazartesi 2024
00:45 Özetler
01:00 EuroLeague Cumartesi
02:00 CANLI Houston - TCU NCAA
04:00 İtalya Serie A
06:00 Monster Jam
07:00 Outdoor Sports
07:30 NFL
10:00 İtalya Serie A
12:00 NCAA
14:00 Özetler
14:30 CANLI Lazio - Lecce İtalya Serie A 20. Hafta Maçı
16:30 NBA Özetler
17:00 CANLI Napoli - Salernitana İtalya Serie A 20. Hafta Maçı
19:00 NBA Özetler
19:30 Özetler
20:00 CANLI Fiorentina - Udinese İtalya Serie A 20. Hafta Maçı
22:00 NBA Özetler
22:30 Özetler
22:45 CANLI Milan - Roma İtalya Serie A 20. Hafta Maçı