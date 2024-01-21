Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Ocak 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Ocak 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 21 Ocak 2024 Pazar günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Ocak 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 21 OCAK | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 21 Ocak Pazar İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 21 Ocak 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.48

Güneşin doğuşu:👉 08.17

Öğle vakti:👉 13.22

İkindi vakti:👉 15.52

Akşam vakti:👉 18.14

Yatsı vakti:👉 19.38

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

İŞTE 2024 YENİ BANKA PROMOSYONLARI! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken: İzleyici başta kızdı ama ‘Sen de kandırıldın’ deyip beni anladı!
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak'ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık
Kartal'dan Krunic kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var 21 Ocak?
21 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
💰1 DOLAR KAÇ TL?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Ocak rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG kupada son 16'da! PSG kupada son 16'da! 00:57
PSG kupada son 16'da! PSG kupada son 16'da! 00:56
Olaylı maçta kazanan Milan! Olaylı maçta kazanan Milan! 00:50
Olaylı maçta kazanan Milan! Olaylı maçta kazanan Milan! 00:50
İtalya'da ırkçılık skandalı! Milan soyunma odasına gitti İtalya'da ırkçılık skandalı! Milan soyunma odasına gitti 00:29
De Rossi Roma'da galibiyetle başladı! De Rossi Roma'da galibiyetle başladı! 00:28
Daha Eski
De Rossi Roma'da galibiyetle başladı! De Rossi Roma'da galibiyetle başladı! 00:27
İtalya'da ırkçılık skandalı! Milan soyunma odasına gitti İtalya'da ırkçılık skandalı! Milan soyunma odasına gitti 23:25
Toroğlu: Net kırmızı kart! Toroğlu: Net kırmızı kart! 23:09
Fernando Santos'tan transfer açıklaması! Fernando Santos'tan transfer açıklaması! 23:09
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Cenazenin sorumluları belli" Toroğlu'dan sert eleştiri! "Cenazenin sorumluları belli" 23:09
Akyazı'da dev maç! İşte derbinin 11'leri Akyazı'da dev maç! İşte derbinin 11'leri 23:09