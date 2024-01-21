BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
13:30 Sivasspor - Gaziantep FK
16:00 Konyaspor - Antalyaspor 16:00 Fenerbahçe - Samsunspor 19:00 Trabzonspor - Galatasaray
16:00 Konyaspor - Antalyaspor
16:00 Fenerbahçe - Samsunspor
19:00 Trabzonspor - Galatasaray
13:30 Tuzlaspor - Altay
13:30 Keçiörengücü - Manisa FK 16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor 19:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
13:30 Keçiörengücü - Manisa FK
16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
19:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
17:00 Sheffield United West Ham United
19:30 Bournemouth - Liverpool
19:30 Bournemouth - Liverpool
16:00 Osasuna - Getafe
18:15 Real Madrid - Almeria 20:30 Real Betis - Barcelona 23:00 Girona - Sevilla
18:15 Real Madrid - Almeria
20:30 Real Betis - Barcelona
23:00 Girona - Sevilla
14:30 Frosinone - Cagliari
17:00 Empoli - Monza 20:00 Salernitana - Genoa 22:45 Lecce - Juventus
17:00 Empoli - Monza
20:00 Salernitana - Genoa
22:45 Lecce - Juventus
17:30 Bayern Münih - Werder Bremen
19:30 M'gladbach - Augsburg
19:30 M'gladbach - Augsburg
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