BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 Sivasspor - Gaziantep FK 16:00 Konyaspor - Antalyaspor 16:00 Fenerbahçe - Samsunspor 19:00 Trabzonspor - Galatasaray

13:30 Tuzlaspor - Altay 13:30 Keçiörengücü - Manisa FK 16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor 19:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

17:00 Sheffield United West Ham United 19:30 Bournemouth - Liverpool

16:00 Osasuna - Getafe 18:15 Real Madrid - Almeria 20:30 Real Betis - Barcelona 23:00 Girona - Sevilla

14:30 Frosinone - Cagliari 17:00 Empoli - Monza 20:00 Salernitana - Genoa 22:45 Lecce - Juventus

17:30 Bayern Münih - Werder Bremen 19:30 M'gladbach - Augsburg

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