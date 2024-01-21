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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '21 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 21 Ocak Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 07:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 Sivasspor - Gaziantep FK

16:00 Konyaspor - Antalyaspor

16:00 Fenerbahçe - Samsunspor

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

13:30 Tuzlaspor - Altay

13:30 Keçiörengücü - Manisa FK

16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

19:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

17:00 Sheffield United West Ham United

19:30 Bournemouth - Liverpool

16:00 Osasuna - Getafe

18:15 Real Madrid - Almeria

20:30 Real Betis - Barcelona

23:00 Girona - Sevilla

14:30 Frosinone - Cagliari

17:00 Empoli - Monza

20:00 Salernitana - Genoa

22:45 Lecce - Juventus

17:30 Bayern Münih - Werder Bremen

19:30 M'gladbach - Augsburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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