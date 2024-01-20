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SON DAKİKA emekli maaş farkı ne zaman yatacak? | 2024 zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan'ın emekliye ek zam açıklamasının ardından gözler zamlı emekli maaşı ödemelerine çevrildi. Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 2024 zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 20:00
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SON DAKİKA emekli maaş farkı ne zaman yatacak? | 2024 zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2024 | Yeni yılın ardından asgari ücrete yapılan zam sonrası emekli maaşlarına düzenleme yapıldı. Daha önce belirlenen zam miktarına ek olarak yüzde 5 emekli maaşı zammı yapıldığını duyuran Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Peki emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Güncel gelişmeleri sizler için derledik.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başladı.

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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