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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '20 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 20 Ocak Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Hatayspor 13:30

Fatih Karagümrük - Başakşehir 16:00

Alanyaspor - Rizespor 16:00

Pendikspor - Beşiktaş 19:00

Adana Demirspor - Ankaragücü 19:00

BB Erzurumspor - Bodrum FK 13:30

Boluspor - Bandırmaspor 16:00

Kocaelispor - Eyüpspor 19:00

Arsenal - Crystal Palace 15:30

Brentford - Nottingham Forest 20:30

Rayo Vallecano - Las Palmas 16:00

Villarreal - Mallorca 18:15

Valencia - Athletic Bilbao 20:30

Celta Vigo - Real Sociedad 23:00

Roma - Hellas Verona 20:00

Udinese - Milan 22:45

Freiburg - Hoffenheim 17:30

Köln - Dortmund 17:30

Bochum - Stuttgart 17:30

Heidenheim - Wolfsburg 17:30

Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 17:30

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 20:30

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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