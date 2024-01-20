Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Ocak rakamları

20 Ocak 2024 Cumartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 59,29 ölçüldü. İşte 20 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,95 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,78 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Ocak 2024 Cumartesi günü yüzde 59,53 olarak ölçüldü.

💦20 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Ocak Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,29 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %78,53

🚿 Darlık Barajı: %73,84

🚿 Elmalı Barajı: %84,78

🚿 Terkos Barajı: %49,27

🚿 Alibey Barajı: %69,07

🚿 Büyükçekmece Barajı: %51,43

🚿 Sazlıdere Barajı: %41,77

🚿 Istrancalar Barajı: %46,74

🚿 Kazandere Barajı: %42,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,95

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN KADINLARA DESTEK! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı!
AK Parti'nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
Beşiktaş'a Tangocu stoper!
Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL
💰1 DOLAR KAÇ TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı ne zaman? 10:50
Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? 10:37
Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman? Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman? 10:33
Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı... Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı... 10:12
Beşiktaş'a Tangocu stoper! Beşiktaş'a Tangocu stoper! 10:06
Okay Yokuşlu geri mi dönüyor? Trabzonspor... Okay Yokuşlu geri mi dönüyor? Trabzonspor... 09:50
Daha Eski
Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 09:32
Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! 09:20
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? 09:08
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? 09:00
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 08:56
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:46