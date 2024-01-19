Haberler Haberler TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV 8 canlı izlemek isteyen seyirciler, arama motorlarında sorgulamalarını hızlandırdı. Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlarla izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:00
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TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8 YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi

06:00 Aşka Düşman

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Aşka Düşman

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16 Ocak Salı

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Aşka Düşman

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

17 Ocak Çarşamba

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Aşka Düşman

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

18 Ocak Perşembe

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Aşka Düşman / Yeni Bölüm

00:15 Aşka Düşman

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

19 Ocak Cuma

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Aşka Düşman

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:30 Aşka Düşman

20 Ocak Cumartesi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Çarkıfelek

03:30 Cevap Ver Türkiye

05:00 Aşka Düşman

21 Ocak Pazar

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024

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