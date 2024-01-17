tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI

16 Ocak Salı

06:45 "Cezayir - Angola" Afrika Uluslar Kupası D Grubu

08:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996 - 1997 En Güzel Goller

09:00 Klasikler

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Kick Off - Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi

14:00 Kick Off - Beşiktaş 2014-2015 Avrupa Ligi

16:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

17:00 "Burkina Faso - Moritanya" Afrika Uluslar Kupası D Grubu / Canlı

19:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

20:00 "Tunus - Namibya" Afrika Uluslar Kupası E Grubu / Canlı

22:00 All The Goals - Gheorghe Hagi

23:00 "Mali - Güney Afrika Cumhuriyeti" Afrika Uluslar Kupası E Grubu / Canlı

01:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

01:30 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

02:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1997-1998 En Güzel Goller

03:00 "Burkina Faso - Moritanya" Afrika Uluslar Kupası D Grubu

04:45 "Tunus - Namibya" Afrika Uluslar Kupası E Grubu

17 Ocak Çarşamba

06:30 "Mali - Güney Afrika Cumhuriyeti" Afrika Uluslar Kupası E Grubu

08:30 Futbol Nostalji

09:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

09:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1998-1999 En Güzel Goller

10:00 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi

12:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi

14:00 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi

16:00 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1999 - 2000 En Güzel Goller

16:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

17:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

18:15 Finals

19:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

20:00 "Fas - Tanzanya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu / Canlı

22:00 All The Goals - Jay-Jay Okocha

22:20 All The Goals - Daniel Amokachi

23:00 "Demokratik Kongo - Zambiya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu / Canlı

01:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

02:10 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

02:30 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi

04:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi

05:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi

18 Ocak Perşembe

07:00 Finals

08:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

09:10 Futbol Nostalji

10:00 "Fas - Tanzanya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu

12:00 "Demokratik Kongo - Zambiya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu

14:00 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası

15:15 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri

16:30 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

17:00 "Ekvator Ginesi - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı

19:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005

20:00 "Fildişi Sahili - Nijerya" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı

22:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009

23:00 "Mısır - Gana" Afrika Uluslar Kupası B Grubu / Canlı

01:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri

01:30 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012

02:30 "Fildişi Sahili - Nijerya" Afrika Uluslar Kupası A Grubu

04:15 "Mısır - Gana" Afrika Uluslar Kupası B Grubu

19 Ocak Cuma

06:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016

06:45 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022

07:00 Finals

08:00 2023'ün En Güzel 100 Golü

09:20 Fokus "Barcelona 2009 Altı Kupalı Sezon"

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Finals

13:00 Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubu Maç Özetleri

15:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller

16:00 Efsane Maçlar "Chelsea - Liverpool" / Şampiyonlar Ligi 2008

18:05 Efsane Maçlar "Milan- Liverpool" / Şampiyonlar Ligi Finali 2005

21:15 Efsane Maçlar "Galatasaray - Real Madrid" / Şampiyonlar Ligi 2012 - 2013

23:30 NBA Stüdyo

01:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Chelsea" Şampiyonlar Ligi 2007-2008

03:00 Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Özetleri

04:30 Avrupa Ligi 6. Hafta Özetleri

05:40 Konferans Ligi 6. Hafta Özetleri

20 Ocak Cumartesi

06:50 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 B Grubu Özetleri

09:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 C Grubu Özetleri

11:10 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 D Grubu Özetleri

13:20 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller

14:00 NBA Stüdyo

15:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 A Grubu Özetleri

18:00 Afrika Uluslar Kupası Başlıyor / Canlı

19:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1994 - 1995 En Güzel Goller

19:45 %100 Futbol / Canlı

20:00 Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi

21:00 %100 Futbol / Canlı

21:50 Son Karar / Canlı

22:30 Afrika Uluslar Kupası Açılış Töreni

23:00 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı

01:00 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta

01:10 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta

01:30 %100 Futbol

02:10 Son Karar

03:00 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta

04:45 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu

21 Ocak Pazar

06:30 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta

08:30 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Balık Dedektifi

13:00 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu

15:00 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta

15:10 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta

15:20 2023'ün En Güzel 100 Golü

16:40 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu

17:00 "Nijerya - Ekvator Ginesi" Afrika Uluslar Kupası / Canlı

18:45 "Feyenoord - NEC" Hollanda Eredivisie 17.Hafta / Canlı

Spor

21:00 %100 Futbol / Canlı

21:30 "AEK - Panathinaikos" Yunanistan Süper Lig 18.Hafta / Canlı

23:30 Son Karar / Canlı

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SON KARAR

%100 FUTBOL

PENALTI NOKTASI

NOT DEFTERİ

MAÇ RAPORU

VE GOOL

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