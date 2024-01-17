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S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:50
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S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT YAYIN AKIŞI

15 Ocak Pazartesi 2024

00:45 Özetler

01:00 EuroLeague Cumartesi

02:00 CANLI Houston - TCU NCAA

04:00 İtalya Serie A

06:00 Monster Jam

07:00 Outdoor Sports

07:30 NFL

10:00 İtalya Serie A

12:00 NCAA

14:00 Özetler

14:30 CANLI Lazio - Lecce İtalya Serie A 20. Hafta Maçı

16:30 NBA Özetler

17:00 CANLI Napoli - Salernitana İtalya Serie A 20. Hafta Maçı

19:00 NBA Özetler

19:30 Özetler

20:00 CANLI Fiorentina - Udinese İtalya Serie A 20. Hafta Maçı

22:00 NBA Özetler

22:30 Özetler

22:45 CANLI Milan - Roma İtalya Serie A 20. Hafta Maçı

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