tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
TV 8,5 YAYIN AKIŞI
16 Ocak Salı
06:45 "Cezayir - Angola" Afrika Uluslar Kupası D Grubu
08:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996 - 1997 En Güzel Goller
09:00 Klasikler
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Kick Off - Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi
14:00 Kick Off - Beşiktaş 2014-2015 Avrupa Ligi
16:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
17:00 "Burkina Faso - Moritanya" Afrika Uluslar Kupası D Grubu / Canlı
19:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
20:00 "Tunus - Namibya" Afrika Uluslar Kupası E Grubu / Canlı
22:00 All The Goals - Gheorghe Hagi
23:00 "Mali - Güney Afrika Cumhuriyeti" Afrika Uluslar Kupası E Grubu / Canlı
01:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
01:30 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
02:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1997-1998 En Güzel Goller
03:00 "Burkina Faso - Moritanya" Afrika Uluslar Kupası D Grubu
04:45 "Tunus - Namibya" Afrika Uluslar Kupası E Grubu
17 Ocak Çarşamba
06:30 "Mali - Güney Afrika Cumhuriyeti" Afrika Uluslar Kupası E Grubu
08:30 Futbol Nostalji
09:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
09:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1998-1999 En Güzel Goller
10:00 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi
12:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi
14:00 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi
16:00 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1999 - 2000 En Güzel Goller
16:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
17:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
18:15 Finals
19:15 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
20:00 "Fas - Tanzanya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu / Canlı
22:00 All The Goals - Jay-Jay Okocha
22:20 All The Goals - Daniel Amokachi
23:00 "Demokratik Kongo - Zambiya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu / Canlı
01:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
02:10 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
02:30 Kick Off - Galatasaray 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi
04:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi
05:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi
18 Ocak Perşembe
07:00 Finals
08:00 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
09:10 Futbol Nostalji
10:00 "Fas - Tanzanya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu
12:00 "Demokratik Kongo - Zambiya" Afrika Uluslar Kupası F Grubu
14:00 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası
15:15 Hollanda Eredivisie 17. Hafta Özetleri
16:30 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
17:00 "Ekvator Ginesi - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı
19:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005
20:00 "Fildişi Sahili - Nijerya" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı
22:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009
23:00 "Mısır - Gana" Afrika Uluslar Kupası B Grubu / Canlı
01:00 Afrika Uluslar Kupası Günün Özetleri
01:30 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012
02:30 "Fildişi Sahili - Nijerya" Afrika Uluslar Kupası A Grubu
04:15 "Mısır - Gana" Afrika Uluslar Kupası B Grubu
19 Ocak Cuma
06:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016
06:45 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022
07:00 Finals
08:00 2023'ün En Güzel 100 Golü
09:20 Fokus "Barcelona 2009 Altı Kupalı Sezon"
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Finals
13:00 Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubu Maç Özetleri
15:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller
16:00 Efsane Maçlar "Chelsea - Liverpool" / Şampiyonlar Ligi 2008
18:05 Efsane Maçlar "Milan- Liverpool" / Şampiyonlar Ligi Finali 2005
21:15 Efsane Maçlar "Galatasaray - Real Madrid" / Şampiyonlar Ligi 2012 - 2013
23:30 NBA Stüdyo
01:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Chelsea" Şampiyonlar Ligi 2007-2008
03:00 Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Özetleri
04:30 Avrupa Ligi 6. Hafta Özetleri
05:40 Konferans Ligi 6. Hafta Özetleri
20 Ocak Cumartesi
06:50 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 B Grubu Özetleri
09:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 C Grubu Özetleri
11:10 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 D Grubu Özetleri
13:20 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller
14:00 NBA Stüdyo
15:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 A Grubu Özetleri
18:00 Afrika Uluslar Kupası Başlıyor / Canlı
19:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1994 - 1995 En Güzel Goller
19:45 %100 Futbol / Canlı
20:00 Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar Ligi
21:00 %100 Futbol / Canlı
21:50 Son Karar / Canlı
22:30 Afrika Uluslar Kupası Açılış Töreni
23:00 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu / Canlı
01:00 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta
01:10 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta
01:30 %100 Futbol
02:10 Son Karar
03:00 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta
04:45 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu
21 Ocak Pazar
06:30 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta
08:30 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Balık Dedektifi
13:00 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu
15:00 "Twente - AZ Alkmaar" Hollanda Eredivisie 17. Hafta
15:10 "PSV - Excelsior" Hollanda Eredivisie 17.Hafta
15:20 2023'ün En Güzel 100 Golü
16:40 "Fildişi Sahili - Gine Bissau" Afrika Uluslar Kupası A Grubu
17:00 "Nijerya - Ekvator Ginesi" Afrika Uluslar Kupası / Canlı
18:45 "Feyenoord - NEC" Hollanda Eredivisie 17.Hafta / Canlı
Spor
21:00 %100 Futbol / Canlı
21:30 "AEK - Panathinaikos" Yunanistan Süper Lig 18.Hafta / Canlı
23:30 Son Karar / Canlı
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