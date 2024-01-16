Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 Ocak rakamları

17 Ocak 2024 Çarşamba günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 58,57 ölçüldü. İşte 17 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 01:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 Ocak | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,67 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Ocak 2024 Çarşamba günü yüzde 58,57 olarak ölçüldü.

💦17 Ocak 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 58,57 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %77,53

🚿 Darlık Barajı: %72,89

🚿 Elmalı Barajı: %82,67

🚿 Terkos Barajı: %48,78

🚿 Alibey Barajı: %69,35

🚿 Büyükçekmece Barajı: %50,55

🚿 Sazlıdere Barajı: %41,06

🚿 Istrancalar Barajı: %48,91

🚿 Kazandere Barajı: %41,43

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,92

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!
Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
💥Süper Loto çekildi! (16 Ocak)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus zirve takibini sürdürdü! Juventus zirve takibini sürdürdü! 01:07
Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? 00:16
Cenk Tosun'dan Semih Kılıçsoy sözleri! Cenk Tosun'dan Semih Kılıçsoy sözleri! 23:36
Santos'tan transfer açıklaması! Santos'tan transfer açıklaması! 23:20
Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin 22:58
Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) 22:52
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... 22:43
Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol 22:36
Namibya Tunus'u tek golle geçti! Namibya Tunus'u tek golle geçti! 22:08
F.Bahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! F.Bahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! 22:05
Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı! Golü izleyin Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı! Golü izleyin 21:45
Salih Uçan perdeyi açtı! İşte Beşiktaş'ın golü Salih Uçan perdeyi açtı! İşte Beşiktaş'ın golü 21:28