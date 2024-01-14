tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI

8 Ocak Pazartesi

06:45 Avrupa Ligi 4. Hafta Özetleri Spor

08:00 Avrupa Ligi 5. Hafta Özetleri Spor

09:30 Flashback Spor

10:00 %100 Futbol Spor

11:00 Son Karar Spor

12:00 Avrupa Ligi 6. Hafta Özetleri Spor

13:15 Program Spor

15:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor

16:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor

17:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor

18:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor

19:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor

20:15 Fokus "Galatasaray - Fenerbahçe Türkiye Kupası 1988 - 1989" Spor

21:00 Program Spor

23:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Benfica" Şampiyonlar Ligi 2012-2013 Spor

01:10 Fokus "Galatasaray 2000 Süper Kupa Sezonu" Spor

01:30 Efsane Maçlar "Bayern Münih - Inter" Şampiyonlar Ligi 2010-2011 Spor

02:45 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor

03:45 Top 50 / Konferans Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

04:15 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

05:30 Şampiyonluk Yolu West Ham 2023

9 Ocak Salı

07:00 Şampiyonluk Yolu Sevilla 2023 Spor

09:00 Şampiyonluk Yolu Manchester City 2023 Spor

11:00 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final Maçı "Fluminense - Manchester City" Spor

13:05 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor

15:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller Spor

16:00 Kick Off - Galatasaray 2000 - 2001 Şampiyonlar Ligi Spor

18:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1994 - 1995 En Güzel Goller Spor

19:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi Spor

21:00 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi Spor

23:00 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor

00:15 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor

01:15 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin Spor

02:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Benfica" Şampiyonlar Ligi 2012-2013 Spor

03:40 Efsane Maçlar "Beşiktaş-Lyon" Avrupa Ligi 2016 - 2017 Spor

04:55 Avrupa Ligi 2. Hafta Özetleri

10 Ocak Çarşamba

06:00 Avrupa Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor

06:50 Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor

08:00 All The Goals - Daniel Amokachi Spor

08:15 All The Goals - Jay-Jay Okocha Spor

08:45 All The Goals - Gheorghe Hagi Spor

09:30 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor

09:40 All The Goals - Zlatan Ibrahimović Program

10:00 Konferans Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor

11:00 Avrupa Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor

12:00 Balık Dedektifi Spor

13:00 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor

14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor

15:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor

16:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor

17:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor

18:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor

19:00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2023 Final Maçı "Fluminense - Mancester City" Spor

19:30 Konferans Ligi Final Maçı "Fiorentina - West Ham" Spor

20:15 Avrupa Ligi Final Maçı "Sevilla-Roma" Spor

21:00 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor

21:00 %100 Futbol / Canlı Spor

21:30 Top 50 / Konferans Ligi 2023 Goller Spor

22:15 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

23:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller

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SON KARAR

%100 FUTBOL

PENALTI NOKTASI

NOT DEFTERİ

MAÇ RAPORU

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