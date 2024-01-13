TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
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TV8 YAYIN AKIŞI
8 Ocak Pazartesi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Survivor All Star 2024 Program
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Cevap Ver Türkiye Yarışma
05:00 Tuzak Dizi
9 Ocak Salı
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Survivor All Star 2024 Yarışma
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program
05:00 Tuzak Dizi
10 Ocak Çarşamba
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Survivor All Star 2024 Yarışma
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program
05:00 Tuzak Dizi
11 Ocak Perşembe
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Survivor All Star 2024 Yarışma
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Aşka Düşman / Yeni Bölüm Dizi
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program
05:00 Tuzak Dizi
12 Ocak Cuma
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program
11:15 Aşka Düşman Dizi
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star 2024 Yarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
05:30 Tuzak Dizi
13 Ocak Cumartesi
08:45 Süper Bir Takım Çizgi Film
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm Program
10:00 Aşka Düşman Dizi
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Program
20:00 Survivor All Star 2024 Yarışma
00:15 Aşka Düşman Dizi
02:30 Gazete Magazin Program
14 Ocak Pazar
06:00 Oynat Bakalım Program
07:00 Aşka Düşman Dizi
09:00 Gençlik Rüzgarı Program
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
14:15 Aşka Düşman Dizi
17:00 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star 2024 Yarışma