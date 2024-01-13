Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Yaptığı yayınlarla spor gündemine yön veren TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

8 Ocak Pazartesi 2024

  • 06:58 İstiklal Marşı

  • 07:00 İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55 Spor Takvimi

  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15 MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

  • 09:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 10:55 Spor Takvimi

  • 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)

  • 21:00 FUTBOL ANADOLU (Canlı)

  • 23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

  • 01:00 SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00 DAHA DAHA

  • 03:00 FUTBOL ANADOLU

  • 05:00 AKTÜEL FUTBOL

9 Ocak Salı 2024

  • 06:58 İstiklal Marşı

  • 07:00 İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55 Spor Takvimi

  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 09:45 İTALYA SERİ A GOLLER

  • 09:55 Spor Takvimi

  • 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:00 GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:00 HABER MERKEZİ (Canlı)

  • 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

  • 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 20:45 Stadyum (Canlı)

  • 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 22:00 Stadyum (Canlı)

  • 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA (Canlı)

  • 01:00 SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00 Stadyum

  • 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA

  • 04:45 SPOR ARTI

  • 05:45 İtalya Seri A Özetler

  • 06:15 İspanya La Liga Özetler

  • 06:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10 Ocak Çarşamba 2024

  • 06:58 İstiklal Marşı

  • 07:00 İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55 Spor Takvimi

  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15 İtalya Seri A Özetler

  • 09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

  • 13:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 15:45 AVRUPADAN FUTBOL

  • 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

  • 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

  • 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 20:45 Stadyum (Canlı)

  • 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 22:00 Stadyum (Canlı)

  • 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL MILAN - ATALANTA (Canlı)

  • 01:00 SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00 Stadyum

  • 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL LAZIO - ROMA

  • 04:45 SPOR ARTI

  • 05:45 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

  • 06:15 AVRUPADAN FUTBOL

  • 06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

11 Ocak Perşembe 2024

  • 06:58 İstiklal Marşı

  • 07:00 İLK BASKI (Canlı)

  • 08:55 Spor Takvimi

  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 09:40 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

  • 09:55 Spor Takvimi

  • 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

  • 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

  • 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

  • 13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

  • 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

  • 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

  • 17:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 17:45 Stadyum (Canlı)

  • 18:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 19:00 Stadyum (Canlı)

  • 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 20:45 Stadyum (Canlı)

  • 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

  • 22:00 Stadyum (Canlı)

  • 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE (Canlı)

  • 01:00 SPOR ARTI (Canlı)

  • 02:00 Stadyum

  • 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE

  • 04:45 EUROCUP ÖZETLER

  • 05:15 AVRUPADAN FUTBOL

  • 05:30 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER

  • 05:50 İtalya Seri A Özetler

  • 06:20 İspanya La Liga Goller

  • 06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri: Ve Aboubakar'ı resmen açıkladılar! Yeni takımı belli oldu: "Onu istiyoruz"
Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi...
Aboubakar'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye ek zam için nefesler tutuldu! İşte olası senaryolar
BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI? | Sıcaklık düşmeye devam edecek
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:39
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:42
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:38
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:40
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:39
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:38
Daha Eski
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:36
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... 22:39
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 22:39
Bonucci'den transfer itirafı! Bonucci'den transfer itirafı! 22:39