S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...
S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ
S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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S SPORT YAYIN AKIŞI
9 Ocak Salı 2024
00:00 EuroLeague TV
01:00 NBA
03:00 NBA Özetler
03:30 CANLI Houston Rockets - Miami Heat NBA
06:00 Monster Jam
07:00 İspanya La Liga
09:00 Chasing The Dream
09:30 NBA
11:30 İspanya La Liga
13:30 EuroLeague Analiz
14:30 NBA Özetler
15:00 NBA
17:00 İtalya Serie A Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 Outdoor Sports
19:00 EuroLeague Özetler
19:45 CANLI Maça Doğru
20:30 CANLI Fenerbahçe Beko - Partizan Turkish Airlines EuroLeague
22:30 CANLI Bayern Münih - Real Madrid Turkish Airlines EuroLeague
10 Ocak Çarşamba 2024
00:30 Monaco - Baskonia Turkish Airlines EuroLeague
02:30 İspanya La Liga Geniş Özetler
03:30 NBA Özetler
04:00 NBA Action
04:30 CANLI Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks NBA
07:00 İspanya La Liga
09:00 The Outdoor Sports
09:30 NBA
11:30 İspanya La Liga
13:30 EuroLeague Özetler
14:30 NBA Özetler
15:00 NBA
17:00 Portekiz Ligi Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 La Liga World
19:00 EuroLeague Özetler
20:00 NBA Özetler
20:30 Turkish Airlines EuroLeague
22:30 CANLI Barcelona - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague
11 Ocak Perşembe 2024
00:30 İspanya La Liga
02:30 İtalya Serie A Geniş Özetler
03:30 NBA Özetler
04:00 NBA
06:00 CANLI New Orleans Pelicans - Golden State Warriors NBA
08:30 Monster Jam
09:30 NBA
11:30 İspanya La Liga
13:30 EuroLeague Özetler
14:30 NBA Özetler
15:00 NBA
17:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 La Liga Chronicles
19:00 EuroLeague Özetler
20:00 CANLI Maça Doğru
20:45 CANLI Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Turkish Airlines EuroLeague
22:45 CANLI Real Madrid - Valencia Basket Turkish Airlines EuroLeague
12 Ocak Cuma 2024
00:45 Özetler
01:00 Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers NBA Paris Game
03:00 NBA Action
03:30 NBA Özetler
04:00 İspanya La Liga
06:00 CANLI Phoenix Suns - Los Angeles Lakers NBA
08:30 NBA Action
09:00 World of Free Sports
09:30 NBA
11:30 İspanya La Liga
13:30 Monster Jam
14:30 NBA Özetler
15:00 Turkish Airlines EuroLeague
17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 La Liga Show
19:00 EuroLeague Özetler
19:45 CANLI Maça Doğru
20:30 CANLI Anadolu Efes - Virtus Bologna Turkish Airlines EuroLeague
22:30 CANLI Baskonia - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague
13 Ocak Cumartesi 2024
00:30 NBA Özetler
01:00 Sevilla - Alaves İspanya La Liga
03:00 CANLI Sacramento Kings - Philadelphia 76ers NBA
05:30 NBA Action
06:00 Probull Riders
07:00 Turkish Airlines EuroLeague
09:00 İspanya La Liga Geniş Özetler
10:00 NBA
12:00 CANLI EuroLeague Cumartesi
13:00 La Liga Show
13:30 CANLI Cumartesi Futbolu
15:00 La Liga World
15:30 La Liga Chronicles
16:00 CANLI Las Palmas - Villarreal İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
18:00 Özetler
18:15 CANLI Mallorca - Celta Vigo İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
20:15 Özetler
20:30 CANLI Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
22:30 NBA Özetler
23:00 CANLI Real Betis - Granada İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
14 Ocak Pazar 2024
01:00 NBA
03:00 NBA Özetler
03:30 NBA Action
04:00 CANLI Golden State Warriors - Milwaukee Bucks NBA
06:30 The Outdoor Sports
07:00 Turkish Airlines EuroLeague
09:00 NBA
11:00 EuroLeague Cumartesi
12:00 İspanya La Liga
14:00 NBA
16:00 CANLI Almeria - Girona İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
18:00 Özetler
18:15 CANLI Cadiz - Valencia İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
20:15 Özetler
20:30 CANLI Atletico Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga 20. Hafta Maçı
22:30 NBA Özetler
23:00 NBA Action
23:30 CANLI Indiana Pacers - Denver Nuggets NBA
15 Ocak Pazartesi 2024
02:00 İspanya La Liga
04:00 NBA
06:00 Tony Parker