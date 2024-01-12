TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

8 Ocak Pazartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:15Haber Bülteni

09:30SIRA SENDE

09:40Olimpiyat Yıldızları

09:55KADRAJ

10:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)

11:50Haber Bülteni

12:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)

13:50Spor Atlası

14:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)

15:50Haber Bülteni

16:00SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)

17:50BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL" (Canlı)

19:50Spor Atlası

20:00Haber Bülteni

20:152023 YIL SONU

20:20Spor Takvimi

20:25EUROLEAGUE ÖZETLER

20:40SORMAZSAM OLMAZ

21:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

22:50Sporcu Günlüğü

23:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"

00:50Haber Bülteni

01:05EUROCUP ÖZETLER

01:25Spor Atlası

01:35SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

03:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

05:25BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

05:35Olimpiyat Yıldızları

05:50SPOR BİLGİ EKRANI

05:55NBA Özetler

06:15İŞTE O AN

06:35SORMAZSAM OLMAZ

06:50ÇARE SPOR

9 Ocak Salı

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:45Haber Bülteni

10:00Set Sayısı (Canlı)

10:55Spor Takvimi

11:00İŞTE O AN

11:20" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"

13:00Haber Bülteni

13:15Spor Atlası

13:25Nedir, Nasıl Oynanır?

13:30SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

15:202023 YIL SONU

15:25KADRAJ

15:30World SBK

16:00EUROLEAGUE ÖZETLER

16:20BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

16:30Tenis Dünyası

17:00Olimpiyat Yıldızları

17:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB." (Canlı)

19:20Spor Atlası

19:30İŞTE O AN

19:50Nedir, Nasıl Oynanır?

19:552023 YIL SONU

20:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA " (Canlı)

21:50Sporcu Günlüğü

22:00Tenis Dünyası

22:30Olimpiyat Yıldızları

23:00Set Sayısı

23:552023 YIL SONU

00:00İŞTE O AN

00:20ÇARE SPOR

00:30Haber Bülteni

00:45EUROLEAGUE ÖZETLER

01:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

03:30İŞTE O AN

03:50EUROCUP ÖZETLER

04:10"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

06:00Olimpiyat Yıldızları

06:20SIRA SENDE

06:30İŞTE O AN

06:50ÇARE SPOR

10 Ocak Çarşamba

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

10:352023 YIL SONU

10:40KADRAJ

10:45İŞTE O AN

11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

12:50ÇARE SPOR

13:00Haber Bülteni

13:152023 YIL SONU

13:20Spor Atlası

13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

15:20EUROLEAGUE ÖZETLER

15:40SORMAZSAM OLMAZ

16:00World SBK

16:30Olimpiyat Yıldızları

16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)

19:00Haber Bülteni

19:15NBA Özetler

19:35Spor Atlası

19:45SPOR BİLGİ EKRANI

19:502023 YIL SONU

20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)

21:502023 YIL SONU

22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)

23:50Spor Atlası

00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"

02:03Olimpiyat Yıldızları

02:332023 YIL SONU

02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"

06:33İŞTE O AN

06:48Sporcu Günlüğü

11 Ocak Perşembe

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:25Spor Takvimi

09:30Haber Bülteni

09:45ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası / AÇILIŞ SEREMONİSİ

10:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

12:30Tenis Dünyası

13:00Haber Bülteni

13:10Sporla Değişen Hayatlar

13:25Engelsiz Spor

13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ BURSA BŞB-BİGADİÇ BELEDİYE " (Canlı)

15:55Haber Bülteni

16:102023 YIL SONU

16:15Spor Atlası

16:25KADRAJ

16:30World SBK

17:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM " (Canlı)

19:002023 YIL SONU

19:10SATRANÇ ENGEL TANIMAZ

19:40NBA Özetler

19:55Engelsiz Spor

20:25PEYK SERÜVEN

21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM " (Canlı)

23:00Spor Atlası

23:15Sporla Değişen Hayatlar

23:30World SBK

00:00Tenis Dünyası

00:30Haber Bülteni

00:48Sporcu Günlüğü

00:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM "

02:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "

04:58PEYK SERÜVEN

05:33Tenis Dünyası

06:03Sporla Değişen Hayatlar

06:18SATRANÇ ENGEL TANIMAZ

06:48Sporcu Günlüğü

12 Ocak Cuma

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

08:502023 YIL SONU

08:55Spor Takvimi

09:00Haber Bülteni

09:15UNUTULMAZ

09:55Nedir, Nasıl Oynanır?

10:00Süper Spor

10:30EUROLEAGUE ÖZETLER

10:502023 YIL SONU

11:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "

12:55Haber Bülteni

13:10ÇARE SPOR

13:20Spor Atlası

13:30SORMAZSAM OLMAZ

13:50Spor Takvimi

13:552023 YIL SONU

14:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)

16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM" (Canlı)

18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)

20:00Süper Spor

20:25KADRAJ

20:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR " (Canlı)

22:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

00:30Haber Bülteni

00:45NBA Özetler

00:53TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

02:28" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM"

04:28" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

06:28Süper Spor

13 Ocak Cumartesi

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:202023 YIL SONU

09:25KADRAJ

09:30Haber Bülteni

09:45SIRA SENDE

10:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR "

12:00Olimpiyat Yıldızları

12:30Süper Spor

13:00SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ (Canlı)

14:30"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK" (Canlı)

16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR SERBEST FİGÜR " (Canlı)

18:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)

21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI SERBEST PROGRAM" (Canlı)

23:05Haber Bülteni

23:25ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

04:25SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ

05:55Olimpiyat Yıldızları

06:25SIRA SENDE

06:402023 YIL SONU

06:50ÇARE SPOR

14 Ocak Pazar

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

09:00EUROLEAGUE ÖZETLER

09:20SORMAZSAM OLMAZ

09:40SIRA SENDE

10:00BAŞARANLAR

10:302023 YIL SONU

10:35KADRAJ

10:40"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK"

12:30Haber Bülteni

12:45SORMAZSAM OLMAZ

13:00SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ (Canlı)

14:30Spor Takvimi

14:35EUROCUP ÖZETLER

14:502023 YIL SONU

15:00Haber Bülteni

15:20ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

16:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA " (Canlı)

18:30EUROLEAGUE ÖZETLER

18:502023 YIL SONU

19:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

22:00BAŞARANLAR

22:30SIRA SENDE

22:45NBA Özetler

23:00ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

03:10SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ

04:40" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA "

06:402023 YIL SONU

06:50ÇARE SPOR

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İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

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