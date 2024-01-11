tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
TV 8,5 YAYIN AKIŞI
8 Ocak Pazartesi
06:45 Avrupa Ligi 4. Hafta Özetleri Spor
08:00 Avrupa Ligi 5. Hafta Özetleri Spor
09:30 Flashback Spor
10:00 %100 Futbol Spor
11:00 Son Karar Spor
12:00 Avrupa Ligi 6. Hafta Özetleri Spor
13:15 Program Spor
15:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor
16:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor
17:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor
18:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor
19:15 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor
20:15 Fokus "Galatasaray - Fenerbahçe Türkiye Kupası 1988 - 1989" Spor
21:00 Program Spor
23:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Benfica" Şampiyonlar Ligi 2012-2013 Spor
01:10 Fokus "Galatasaray 2000 Süper Kupa Sezonu" Spor
01:30 Efsane Maçlar "Bayern Münih - Inter" Şampiyonlar Ligi 2010-2011 Spor
02:45 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor
03:45 Top 50 / Konferans Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
04:15 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
05:30 Şampiyonluk Yolu West Ham 2023
9 Ocak Salı
07:00 Şampiyonluk Yolu Sevilla 2023 Spor
09:00 Şampiyonluk Yolu Manchester City 2023 Spor
11:00 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final Maçı "Fluminense - Manchester City" Spor
13:05 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor
15:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller Spor
16:00 Kick Off - Galatasaray 2000 - 2001 Şampiyonlar Ligi Spor
18:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1994 - 1995 En Güzel Goller Spor
19:00 Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi Spor
21:00 Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa Ligi Spor
23:00 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor
00:15 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor
01:15 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin Spor
02:00 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Benfica" Şampiyonlar Ligi 2012-2013 Spor
03:40 Efsane Maçlar "Beşiktaş-Lyon" Avrupa Ligi 2016 - 2017 Spor
04:55 Avrupa Ligi 2. Hafta Özetleri
10 Ocak Çarşamba
06:00 Avrupa Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor
06:50 Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor
08:00 All The Goals - Daniel Amokachi Spor
08:15 All The Goals - Jay-Jay Okocha Spor
08:45 All The Goals - Gheorghe Hagi Spor
09:30 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor
09:40 All The Goals - Zlatan Ibrahimović Program
10:00 Konferans Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor
11:00 Avrupa Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor
12:00 Balık Dedektifi Spor
13:00 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor
14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor
15:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor
16:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor
17:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor
18:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor
19:00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2023 Final Maçı "Fluminense - Mancester City" Spor
19:30 Konferans Ligi Final Maçı "Fiorentina - West Ham" Spor
20:15 Avrupa Ligi Final Maçı "Sevilla-Roma" Spor
21:00 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor
21:00 %100 Futbol / Canlı Spor
21:30 Top 50 / Konferans Ligi 2023 Goller Spor
22:15 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor
23:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller
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