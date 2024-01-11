TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

8 Ocak Pazartesi 2024

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

09:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

10:55 Spor Takvimi

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)

21:00 FUTBOL ANADOLU (Canlı)

23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

01:00 SPOR ARTI (Canlı)

02:00 DAHA DAHA

03:00 FUTBOL ANADOLU

05:00 AKTÜEL FUTBOL

9 Ocak Salı 2024

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

09:45 İTALYA SERİ A GOLLER

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:00 GÜN ORTASI (Canlı)

13:00 HABER MERKEZİ (Canlı)

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

22:00 Stadyum (Canlı)

23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA (Canlı)

01:00 SPOR ARTI (Canlı)

02:00 Stadyum

03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA

04:45 SPOR ARTI

05:45 İtalya Seri A Özetler

06:15 İspanya La Liga Özetler

06:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10 Ocak Çarşamba 2024

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 İtalya Seri A Özetler

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:30 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

13:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

15:45 AVRUPADAN FUTBOL

16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

22:00 Stadyum (Canlı)

23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL MILAN - ATALANTA (Canlı)

01:00 SPOR ARTI (Canlı)

02:00 Stadyum

03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL LAZIO - ROMA

04:45 SPOR ARTI

05:45 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

06:15 AVRUPADAN FUTBOL

06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

11 Ocak Perşembe 2024

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

09:40 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

17:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

17:45 Stadyum (Canlı)

18:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

19:00 Stadyum (Canlı)

20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)

22:00 Stadyum (Canlı)

23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE (Canlı)

01:00 SPOR ARTI (Canlı)

02:00 Stadyum

03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE

04:45 EUROCUP ÖZETLER

05:15 AVRUPADAN FUTBOL

05:30 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER

05:50 İtalya Seri A Özetler

06:20 İspanya La Liga Goller

06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE