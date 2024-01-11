TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!
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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024
TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.
8 Ocak Pazartesi 2024
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İLK BASKI (Canlı)
- 08:55 Spor Takvimi
- 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 09:15 MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
- 09:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 10:55 Spor Takvimi
- 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
- 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
- 13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
- 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
- 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)
- 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
- 20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)
- 21:00 FUTBOL ANADOLU (Canlı)
- 23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
- 01:00 SPOR ARTI (Canlı)
- 02:00 DAHA DAHA
- 03:00 FUTBOL ANADOLU
- 05:00 AKTÜEL FUTBOL
9 Ocak Salı 2024
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İLK BASKI (Canlı)
- 08:55 Spor Takvimi
- 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 09:45 İTALYA SERİ A GOLLER
- 09:55 Spor Takvimi
- 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
- 12:00 GÜN ORTASI (Canlı)
- 13:00 HABER MERKEZİ (Canlı)
- 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
- 16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
- 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)
- 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
- 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 20:45 Stadyum (Canlı)
- 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 22:00 Stadyum (Canlı)
- 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA (Canlı)
- 01:00 SPOR ARTI (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL FIORENTINA - BOLOGNA
- 04:45 SPOR ARTI
- 05:45 İtalya Seri A Özetler
- 06:15 İspanya La Liga Özetler
- 06:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
10 Ocak Çarşamba 2024
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İLK BASKI (Canlı)
- 08:55 Spor Takvimi
- 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 09:15 İtalya Seri A Özetler
- 09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
- 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
- 13:30 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ
- 13:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
- 15:45 AVRUPADAN FUTBOL
- 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
- 17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)
- 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
- 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 20:45 Stadyum (Canlı)
- 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 22:00 Stadyum (Canlı)
- 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL MILAN - ATALANTA (Canlı)
- 01:00 SPOR ARTI (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL LAZIO - ROMA
- 04:45 SPOR ARTI
- 05:45 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ
- 06:15 AVRUPADAN FUTBOL
- 06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
11 Ocak Perşembe 2024
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İLK BASKI (Canlı)
- 08:55 Spor Takvimi
- 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 09:15 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 09:40 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL ÖZETLERİ
- 09:55 Spor Takvimi
- 10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
- 12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
- 13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
- 16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
- 17:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 17:45 Stadyum (Canlı)
- 18:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 19:00 Stadyum (Canlı)
- 20:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 20:45 Stadyum (Canlı)
- 21:00 DAKİKA SKOR (Canlı)
- 22:00 Stadyum (Canlı)
- 23:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE (Canlı)
- 01:00 SPOR ARTI (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 03:00 İTALYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI ÇEYREK FİNAL JUVENTUS - FROSINONE
- 04:45 EUROCUP ÖZETLER
- 05:15 AVRUPADAN FUTBOL
- 05:30 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER
- 05:50 İtalya Seri A Özetler
- 06:20 İspanya La Liga Goller
- 06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER