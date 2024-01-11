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Bugün KANDİL mi? | Bugün ne kandili? - DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Yeni yılın ardından üç aylara giriş yapılmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman kandil sorgularına başladı. Bugün kandil mi? sorusunun yanıtı araştırılırken Diyanet 2024 dini günler takvimi araştırılıyor. Kandil günlerinde oruç tutmak ve ibadet etmek isteyenler 11 Ocak ne kandili? sorusunun yanıtı merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:00
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Bugün KANDİL mi? | Bugün ne kandili? - DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

BUGÜN NE KANDİLİ? | Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2024 Regaip Kandili tarihi, yeni yıla girişle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, bugün kandil mi? 11 Ocak 2024 ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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