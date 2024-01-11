Haberler Haberler BUGÜN KANDİL Mİ? Bugün ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ? Bugün ne kandili?

Yeni yılın ardından üç aylara giriş yapılmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman kandil sorgularına başladı. Bugün kandil mi? sorusunun yanıtı araştırılırken Diyanet 2024 dini günler takvimi araştırılıyor. Kandil günlerinde oruç tutmak ve ibadet etmek isteyenler 11 Ocak ne kandili? sorusunun yanıtı merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜN KANDİL Mİ? Bugün ne kandili?

BUGÜN NE KANDİLİ? | Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2024 Regaip Kandili tarihi, yeni yıla girişle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, bugün kandil mi? 11 Ocak 2024 ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

DİĞER
44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Takipçilerinden yorum yağdı “Senin yüzüne ne oldu?”
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Süper Lig devinden Valencia bombası!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? 15:47
Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? 15:28
Beşiktaş Colley'in son durumunu açıkladı! Beşiktaş Colley'in son durumunu açıkladı! 15:22
Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nedir? Kupada neler değişti? Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nedir? Kupada neler değişti? 15:07
Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? 14:47
G.Saray maçı saat kaçta? G.Saray maçı saat kaçta? 14:45
Daha Eski
Erol Bulut kafasına koydu! F.Bahçe'den o ismi alacak Erol Bulut kafasına koydu! F.Bahçe'den o ismi alacak 14:39
Ara transfer dönemi ne zaman? İşte yanıtı Ara transfer dönemi ne zaman? İşte yanıtı 14:32
Futbolcular uçakta bayıldı! Korku dolu anlar Futbolcular uçakta bayıldı! Korku dolu anlar 14:21
Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 14:15
Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? 13:50
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:40