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Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek? 11 Ocak Oğlak yeni ayının burçlara etkisi ne? | Astroloji haberleri

11 Ocak Perşembe günü, yurt genelinde soğuk bir havaya uyanan astroloji severler, gezegenlerin dizilişini merak ediyor. Bu hafta yeni ay oğlak burcunda olacak. 2024 yılının ilk ayında oğlak yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:32
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Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek? 11 Ocak Oğlak yeni ayının burçlara etkisi ne? | Astroloji haberleri

11 OCAK OĞLAK YENİ AYIN BURÇLARA ETKİSİ - 11 Ocak'ta Oğlak burcunun 20 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Oğlak burcu iş, maddi kazançlar, kariyer, yaşlıları ifade eder. Oğlak burcu toprak elementidir. Kişisel haritalarımızda Oğlak burcunun yönettiği ev konularında gelişmeler söz konusu olabilir. Bu konularda çabalamamız gerekebilir. Oğlak yeni ayı hedeflerimize odaklandığımız, gayret gösterdiğimiz konularda olumlu sonuçlar vaat eder. Bu dönemde temeli sağlam ilişkiler başlayabilir. Bu yeni ayın en şanslıları: Oğlak, Boğa, Başak, Balık, Akrep, Yengeçler. Toprak ve su grupları hak edişlerini alabilirler. Yeni ay, Neptün ve Uranüs desteği de alıyor. Gizli destekler, şanslar söz konusu olabilir. Bu yeni ay köklü değişimler getirebilir. Özellikle kariyer alanında ve kadersel karşılaşmalar konusunda pozitif gelişmeler söz konusu olabilir.

11 OCAK OĞLAK YENİ AYININ BURÇLARA ETKİSİ NE?

Yükselen burca göre sizleri hangi alanlarda etkileyecek:

  • Koç: Kariyer fırsatları
  • Boğa: Yeni adımlar
  • İkizler: Yorucu durumlardan özgürleşme, yeni başlangıçlar
  • Yengeç: Yeni başlangıçlar
  • Aslan: Aşk hayatında sürprizler
  • Başak: Eğitim ve kariyer hayatında yenilikler
  • Terazi: Ailevi konularda sorumluluklar
  • Akrep: Aşk yaşamınızda iyileşmeler
  • Yay: Maddi fırsatlar
  • Oğlak: İletişimde şifalanma
  • Kova: Kişisel ihtiyaçların farkındalığı
  • Balık: Sosyalleşme
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