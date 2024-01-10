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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK? | İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte öğrenci ve veliler 'yarın okul tatil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken 11 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle arama motorlarında 'Yarın okullar tatil mi 11 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK? | İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak Perşembe günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülkenin Soğu bölgesinde kar yağışı beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 11 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin 11 Ocak tarihli hava raporunun yayımlanmasının ardından Valiliklerden henüz okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelmedi. Gün boyu Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamaları takip edilecek olup okulların tatil edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İsanbul'da yarın en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kar yağışı beklenmeyen megakentte havanın parçalı bulutlu olacağını kaydeden Meteoroloji yetkilileri, Cuma günü şehirde karla karışık yağmur, Cumartesi ise kar yağışı görülebileceğini belirtti.

İstanbul 5 günlük hava durumu

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ'da hava sıcaklıklarını hissedilir şekilde düşürdü. Çarşamba günü -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı beklenen kentte 11 Ocak Perşembe günü hava bulutlu olacak.

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Eskişehir'de bugün etkili olan kar yağışının ardından yarın hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının düşüşte olacağı şehirde, Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde kar yağışı görülmüyor.

Eskişehir 5 günlük hava durumu

BİLECİK'TE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Bilecik'te 11 Ocak Perşembe günü kar beklenmiyor. Bugün yüksek kesimlerde sulu kar ve kar olarak görülen yağışların ardından yarın hava bulutlu olacak. Ancak Cuma gününden itibaren Bilecik de yeniden kar yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Bilecik 5 günlük hava durumu

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