TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!
👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE
TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024
TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.
8 Ocak Pazartesi
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:15Haber Bülteni
- 09:30SIRA SENDE
- 09:40Olimpiyat Yıldızları
- 09:55KADRAJ
- 10:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)
- 11:50Haber Bülteni
- 12:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)
- 13:50Spor Atlası
- 14:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)
- 15:50Haber Bülteni
- 16:00SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)
- 17:50BÖLGESEL TRİATLON LİGİ
- 18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL" (Canlı)
- 19:50Spor Atlası
- 20:00Haber Bülteni
- 20:152023 YIL SONU
- 20:20Spor Takvimi
- 20:25EUROLEAGUE ÖZETLER
- 20:40SORMAZSAM OLMAZ
- 21:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI
- 22:50Sporcu Günlüğü
- 23:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"
- 00:50Haber Bülteni
- 01:05EUROCUP ÖZETLER
- 01:25Spor Atlası
- 01:35SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI
- 03:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 05:25BÖLGESEL TRİATLON LİGİ
- 05:35Olimpiyat Yıldızları
- 05:50SPOR BİLGİ EKRANI
- 05:55NBA Özetler
- 06:15İŞTE O AN
- 06:35SORMAZSAM OLMAZ
- 06:50ÇARE SPOR
9 Ocak Salı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:45Haber Bülteni
- 10:00Set Sayısı (Canlı)
- 10:55Spor Takvimi
- 11:00İŞTE O AN
- 11:20" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"
- 13:00Haber Bülteni
- 13:15Spor Atlası
- 13:25Nedir, Nasıl Oynanır?
- 13:30SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI
- 15:202023 YIL SONU
- 15:25KADRAJ
- 15:30World SBK
- 16:00EUROLEAGUE ÖZETLER
- 16:20BÖLGESEL TRİATLON LİGİ
- 16:30Tenis Dünyası
- 17:00Olimpiyat Yıldızları
- 17:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB." (Canlı)
- 19:20Spor Atlası
- 19:30İŞTE O AN
- 19:50Nedir, Nasıl Oynanır?
- 19:552023 YIL SONU
- 20:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA " (Canlı)
- 21:50Sporcu Günlüğü
- 22:00Tenis Dünyası
- 22:30Olimpiyat Yıldızları
- 23:00Set Sayısı
- 23:552023 YIL SONU
- 00:00İŞTE O AN
- 00:20ÇARE SPOR
- 00:30Haber Bülteni
- 00:45EUROLEAGUE ÖZETLER
- 01:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 03:30İŞTE O AN
- 03:50EUROCUP ÖZETLER
- 04:10"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."
- 06:00Olimpiyat Yıldızları
- 06:20SIRA SENDE
- 06:30İŞTE O AN
- 06:50ÇARE SPOR
10 Ocak Çarşamba
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 10:352023 YIL SONU
- 10:40KADRAJ
- 10:45İŞTE O AN
- 11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "
- 12:50ÇARE SPOR
- 13:00Haber Bülteni
- 13:152023 YIL SONU
- 13:20Spor Atlası
- 13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."
- 15:20EUROLEAGUE ÖZETLER
- 15:40SORMAZSAM OLMAZ
- 16:00World SBK
- 16:30Olimpiyat Yıldızları
- 16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)
- 19:00Haber Bülteni
- 19:15NBA Özetler
- 19:35Spor Atlası
- 19:45SPOR BİLGİ EKRANI
- 19:502023 YIL SONU
- 20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)
- 21:502023 YIL SONU
- 22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)
- 23:50Spor Atlası
- 00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"
- 02:03Olimpiyat Yıldızları
- 02:332023 YIL SONU
- 02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "
- 04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"
- 06:33İŞTE O AN
- 06:48Sporcu Günlüğü
11 Ocak Perşembe
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:25Spor Takvimi
- 09:30Haber Bülteni
- 09:45ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası / AÇILIŞ SEREMONİSİ
- 10:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "
- 12:30Tenis Dünyası
- 13:00Haber Bülteni
- 13:10Sporla Değişen Hayatlar
- 13:25Engelsiz Spor
- 13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ BURSA BŞB-BİGADİÇ BELEDİYE " (Canlı)
- 15:55Haber Bülteni
- 16:102023 YIL SONU
- 16:15Spor Atlası
- 16:25KADRAJ
- 16:30World SBK
- 17:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM " (Canlı)
- 19:002023 YIL SONU
- 19:10SATRANÇ ENGEL TANIMAZ
- 19:40NBA Özetler
- 19:55Engelsiz Spor
- 20:25PEYK SERÜVEN
- 21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM " (Canlı)
- 23:00Spor Atlası
- 23:15Sporla Değişen Hayatlar
- 23:30World SBK
- 00:00Tenis Dünyası
- 00:30Haber Bülteni
- 00:48Sporcu Günlüğü
- 00:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM "
- 02:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "
- 04:58PEYK SERÜVEN
- 05:33Tenis Dünyası
- 06:03Sporla Değişen Hayatlar
- 06:18SATRANÇ ENGEL TANIMAZ
- 06:48Sporcu Günlüğü
12 Ocak Cuma
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 08:502023 YIL SONU
- 08:55Spor Takvimi
- 09:00Haber Bülteni
- 09:15UNUTULMAZ
- 09:55Nedir, Nasıl Oynanır?
- 10:00Süper Spor
- 10:30EUROLEAGUE ÖZETLER
- 10:502023 YIL SONU
- 11:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "
- 12:55Haber Bülteni
- 13:10ÇARE SPOR
- 13:20Spor Atlası
- 13:30SORMAZSAM OLMAZ
- 13:50Spor Takvimi
- 13:552023 YIL SONU
- 14:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)
- 16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM" (Canlı)
- 18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)
- 20:00Süper Spor
- 20:25KADRAJ
- 20:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR " (Canlı)
- 22:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL
- 00:30Haber Bülteni
- 00:45NBA Özetler
- 00:53TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 02:28" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM"
- 04:28" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "
- 06:28Süper Spor
13 Ocak Cumartesi
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:202023 YIL SONU
- 09:25KADRAJ
- 09:30Haber Bülteni
- 09:45SIRA SENDE
- 10:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR "
- 12:00Olimpiyat Yıldızları
- 12:30Süper Spor
- 13:00SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ (Canlı)
- 14:30"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK" (Canlı)
- 16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR SERBEST FİGÜR " (Canlı)
- 18:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)
- 21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI SERBEST PROGRAM" (Canlı)
- 23:05Haber Bülteni
- 23:25ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası
- 04:25SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ
- 05:55Olimpiyat Yıldızları
- 06:25SIRA SENDE
- 06:402023 YIL SONU
- 06:50ÇARE SPOR
14 Ocak Pazar
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:00EUROLEAGUE ÖZETLER
- 09:20SORMAZSAM OLMAZ
- 09:40SIRA SENDE
- 10:00BAŞARANLAR
- 10:302023 YIL SONU
- 10:35KADRAJ
- 10:40"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK"
- 12:30Haber Bülteni
- 12:45SORMAZSAM OLMAZ
- 13:00SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ (Canlı)
- 14:30Spor Takvimi
- 14:35EUROCUP ÖZETLER
- 14:502023 YIL SONU
- 15:00Haber Bülteni
- 15:20ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)
- 16:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA " (Canlı)
- 18:30EUROLEAGUE ÖZETLER
- 18:502023 YIL SONU
- 19:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL
- 22:00BAŞARANLAR
- 22:30SIRA SENDE
- 22:45NBA Özetler
- 23:00ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası
- 03:10SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ
- 04:40" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA "
- 06:402023 YIL SONU
- 06:50ÇARE SPOR