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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Ocak rakamları

11 Ocak 2024 Perşembe günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 55,31 ölçüldü. İşte 11 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 00:40
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Ocak 2024 Pazar günü yüzde 55,31 olarak ölçüldü.

💦11 OCAK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

11 Ocak Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 55,31 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %73,53

🚿 Darlık Barajı: %67,19

🚿 Elmalı Barajı: %88,62

🚿 Terkos Barajı: %46,21

🚿 Alibey Barajı: %64,5

🚿 Büyükçekmece Barajı: %46,64

🚿 Sazlıdere Barajı: %38,22

🚿 Istrancalar Barajı: %46,37

🚿 Kazandere Barajı: %44,14

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,92

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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