Haberler Haberler 2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU | ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman?

2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU | ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman?

ÖSYM 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu. Adaylar belirlenen tarih aralığında tercihlerini ÖSYM giriş ekranı üzerinden yapabilecekler. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak olan yerleştirme için tercih kılavuzuna ugun başvurular dikkate alınacak. Peki, ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 21:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 21:40
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2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU | ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman?

2024 EKPSS Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde internet sitesi üzerinden online şekilde gerçekleştirebilecekler. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı bilmeniz gereken tüm detayları haberimizde derledik.

2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM 2024 EKPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? EKPSS TERCİHİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada EKPSS tercihleri ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde saat 15.15'te başlayacak ve 19 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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