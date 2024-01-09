Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 08:00
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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

8 Ocak Pazartesi

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:15Haber Bülteni

  • 09:30SIRA SENDE

  • 09:40Olimpiyat Yıldızları

  • 09:55KADRAJ

  • 10:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)

  • 11:50Haber Bülteni

  • 12:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ 3. LÜK MAÇI (Canlı)

  • 13:50Spor Atlası

  • 14:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)

  • 15:50Haber Bülteni

  • 16:00SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI (Canlı)

  • 17:50BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

  • 18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL" (Canlı)

  • 19:50Spor Atlası

  • 20:00Haber Bülteni

  • 20:152023 YIL SONU

  • 20:20Spor Takvimi

  • 20:25EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 20:40SORMAZSAM OLMAZ

  • 21:00SALON HOKEYİ ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

  • 22:50Sporcu Günlüğü

  • 23:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"

  • 00:50Haber Bülteni

  • 01:05EUROCUP ÖZETLER

  • 01:25Spor Atlası

  • 01:35SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

  • 03:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 05:25BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

  • 05:35Olimpiyat Yıldızları

  • 05:50SPOR BİLGİ EKRANI

  • 05:55NBA Özetler

  • 06:15İŞTE O AN

  • 06:35SORMAZSAM OLMAZ

  • 06:50ÇARE SPOR

9 Ocak Salı

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:45Haber Bülteni

  • 10:00Set Sayısı (Canlı)

  • 10:55Spor Takvimi

  • 11:00İŞTE O AN

  • 11:20" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU GAZİANTEP BASKETBOL- FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL"

  • 13:00Haber Bülteni

  • 13:15Spor Atlası

  • 13:25Nedir, Nasıl Oynanır?

  • 13:30SALON HOKEYİ KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL MAÇI

  • 15:202023 YIL SONU

  • 15:25KADRAJ

  • 15:30World SBK

  • 16:00EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 16:20BÖLGESEL TRİATLON LİGİ

  • 16:30Tenis Dünyası

  • 17:00Olimpiyat Yıldızları

  • 17:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB." (Canlı)

  • 19:20Spor Atlası

  • 19:30İŞTE O AN

  • 19:50Nedir, Nasıl Oynanır?

  • 19:552023 YIL SONU

  • 20:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA " (Canlı)

  • 21:50Sporcu Günlüğü

  • 22:00Tenis Dünyası

  • 22:30Olimpiyat Yıldızları

  • 23:00Set Sayısı

  • 23:552023 YIL SONU

  • 00:00İŞTE O AN

  • 00:20ÇARE SPOR

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:45EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 01:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 03:30İŞTE O AN

  • 03:50EUROCUP ÖZETLER

  • 04:10"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

  • 06:00Olimpiyat Yıldızları

  • 06:20SIRA SENDE

  • 06:30İŞTE O AN

  • 06:50ÇARE SPOR

10 Ocak Çarşamba

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 10:352023 YIL SONU

  • 10:40KADRAJ

  • 10:45İŞTE O AN

  • 11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "

  • 12:50ÇARE SPOR

  • 13:00Haber Bülteni

  • 13:152023 YIL SONU

  • 13:20Spor Atlası

  • 13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."

  • 15:20EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 15:40SORMAZSAM OLMAZ

  • 16:00World SBK

  • 16:30Olimpiyat Yıldızları

  • 16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)

  • 19:00Haber Bülteni

  • 19:15NBA Özetler

  • 19:35Spor Atlası

  • 19:45SPOR BİLGİ EKRANI

  • 19:502023 YIL SONU

  • 20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)

  • 21:502023 YIL SONU

  • 22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)

  • 23:50Spor Atlası

  • 00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"

  • 02:03Olimpiyat Yıldızları

  • 02:332023 YIL SONU

  • 02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

  • 04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"

  • 06:33İŞTE O AN

  • 06:48Sporcu Günlüğü

11 Ocak Perşembe

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:25Spor Takvimi

  • 09:30Haber Bülteni

  • 09:45ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası / AÇILIŞ SEREMONİSİ

  • 10:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "

  • 12:30Tenis Dünyası

  • 13:00Haber Bülteni

  • 13:10Sporla Değişen Hayatlar

  • 13:25Engelsiz Spor

  • 13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ BURSA BŞB-BİGADİÇ BELEDİYE " (Canlı)

  • 15:55Haber Bülteni

  • 16:102023 YIL SONU

  • 16:15Spor Atlası

  • 16:25KADRAJ

  • 16:30World SBK

  • 17:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM " (Canlı)

  • 19:002023 YIL SONU

  • 19:10SATRANÇ ENGEL TANIMAZ

  • 19:40NBA Özetler

  • 19:55Engelsiz Spor

  • 20:25PEYK SERÜVEN

  • 21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM " (Canlı)

  • 23:00Spor Atlası

  • 23:15Sporla Değişen Hayatlar

  • 23:30World SBK

  • 00:00Tenis Dünyası

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:48Sporcu Günlüğü

  • 00:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR KISA PROGRAM "

  • 02:58" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "

  • 04:58PEYK SERÜVEN

  • 05:33Tenis Dünyası

  • 06:03Sporla Değişen Hayatlar

  • 06:18SATRANÇ ENGEL TANIMAZ

  • 06:48Sporcu Günlüğü

12 Ocak Cuma

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 08:502023 YIL SONU

  • 08:55Spor Takvimi

  • 09:00Haber Bülteni

  • 09:15UNUTULMAZ

  • 09:55Nedir, Nasıl Oynanır?

  • 10:00Süper Spor

  • 10:30EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 10:502023 YIL SONU

  • 11:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ÇİFTLER SERBEST PROGRAM "

  • 12:55Haber Bülteni

  • 13:10ÇARE SPOR

  • 13:20Spor Atlası

  • 13:30SORMAZSAM OLMAZ

  • 13:50Spor Takvimi

  • 13:552023 YIL SONU

  • 14:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)

  • 16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM" (Canlı)

  • 18:00" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)

  • 20:00Süper Spor

  • 20:25KADRAJ

  • 20:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR " (Canlı)

  • 22:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

  • 00:30Haber Bülteni

  • 00:45NBA Özetler

  • 00:53TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 02:28" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI KISA PROGRAM"

  • 04:28" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "

  • 06:28Süper Spor

13 Ocak Cumartesi

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:202023 YIL SONU

  • 09:25KADRAJ

  • 09:30Haber Bülteni

  • 09:45SIRA SENDE

  • 10:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER SERBEST FİGÜR "

  • 12:00Olimpiyat Yıldızları

  • 12:30Süper Spor

  • 13:00SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ (Canlı)

  • 14:30"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK" (Canlı)

  • 16:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası KADINLAR SERBEST FİGÜR " (Canlı)

  • 18:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL (Canlı)

  • 21:00" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası BUZ DANSI SERBEST PROGRAM" (Canlı)

  • 23:05Haber Bülteni

  • 23:25ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

  • 04:25SAIL GP | ABU DHABI 1. YARIŞ

  • 05:55Olimpiyat Yıldızları

  • 06:25SIRA SENDE

  • 06:402023 YIL SONU

  • 06:50ÇARE SPOR

14 Ocak Pazar

  • 06:58İstiklal Marşı

  • 07:00Haber Bülteni

  • 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

  • 09:00EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 09:20SORMAZSAM OLMAZ

  • 09:40SIRA SENDE

  • 10:00BAŞARANLAR

  • 10:302023 YIL SONU

  • 10:35KADRAJ

  • 10:40"HENTBOL KADINLAR EHF AVRUPA KUPASI YENİMAHALLE BELEDİYESİ-ARMADA PRAXİS YALIKAVAK"

  • 12:30Haber Bülteni

  • 12:45SORMAZSAM OLMAZ

  • 13:00SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ (Canlı)

  • 14:30Spor Takvimi

  • 14:35EUROCUP ÖZETLER

  • 14:502023 YIL SONU

  • 15:00Haber Bülteni

  • 15:20ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)

  • 16:30" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA " (Canlı)

  • 18:30EUROLEAGUE ÖZETLER

  • 18:502023 YIL SONU

  • 19:00BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL

  • 22:00BAŞARANLAR

  • 22:30SIRA SENDE

  • 22:45NBA Özetler

  • 23:00ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası

  • 03:10SAIL GP | ABU DHABI 2. YARIŞ

  • 04:40" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası GALA "

  • 06:402023 YIL SONU

  • 06:50ÇARE SPOR

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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