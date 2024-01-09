S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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S SPORT YAYIN AKIŞI

9 Ocak Salı 2024

00:00 EuroLeague TV

01:00 NBA

03:00 NBA Özetler

03:30 CANLI Houston Rockets - Miami Heat NBA

06:00 Monster Jam

07:00 İspanya La Liga

09:00 Chasing The Dream

09:30 NBA

11:30 İspanya La Liga

13:30 EuroLeague Analiz

14:30 NBA Özetler

15:00 NBA

17:00 İtalya Serie A Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 Outdoor Sports

19:00 EuroLeague Özetler

19:45 CANLI Maça Doğru

20:30 CANLI Fenerbahçe Beko - Partizan Turkish Airlines EuroLeague

22:30 CANLI Bayern Münih - Real Madrid Turkish Airlines EuroLeague

10 Ocak Çarşamba 2024

00:30 Monaco - Baskonia Turkish Airlines EuroLeague

02:30 İspanya La Liga Geniş Özetler

03:30 NBA Özetler

04:00 NBA Action

04:30 CANLI Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks NBA

07:00 İspanya La Liga

09:00 The Outdoor Sports

09:30 NBA

11:30 İspanya La Liga

13:30 EuroLeague Özetler

14:30 NBA Özetler

15:00 NBA

17:00 Portekiz Ligi Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 La Liga World

19:00 EuroLeague Özetler

20:00 NBA Özetler

20:30 Turkish Airlines EuroLeague

22:30 CANLI Barcelona - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague

11 Ocak Perşembe 2024

00:30 İspanya La Liga

02:30 İtalya Serie A Geniş Özetler

03:30 NBA Özetler

04:00 NBA

06:00 CANLI New Orleans Pelicans - Golden State Warriors NBA

08:30 Monster Jam

09:30 NBA

11:30 İspanya La Liga

13:30 EuroLeague Özetler

14:30 NBA Özetler

15:00 NBA

17:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 La Liga Chronicles

19:00 EuroLeague Özetler

20:00 CANLI Maça Doğru

20:45 CANLI Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Turkish Airlines EuroLeague

22:45 CANLI Real Madrid - Valencia Basket Turkish Airlines EuroLeague

12 Ocak Cuma 2024

00:45 Özetler

01:00 Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers NBA Paris Game

03:00 NBA Action

03:30 NBA Özetler

04:00 İspanya La Liga

06:00 CANLI Phoenix Suns - Los Angeles Lakers NBA

08:30 NBA Action

09:00 World of Free Sports

09:30 NBA

11:30 İspanya La Liga

13:30 Monster Jam

14:30 NBA Özetler

15:00 Turkish Airlines EuroLeague

17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler

18:00 CANLI NBA Günlüğü

18:30 La Liga Show

19:00 EuroLeague Özetler

19:45 CANLI Maça Doğru

20:30 CANLI Anadolu Efes - Virtus Bologna Turkish Airlines EuroLeague

22:30 CANLI Baskonia - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague

13 Ocak Cumartesi 2024

00:30 NBA Özetler

01:00 Sevilla - Alaves İspanya La Liga

03:00 CANLI Sacramento Kings - Philadelphia 76ers NBA

05:30 NBA Action

06:00 Probull Riders

07:00 Turkish Airlines EuroLeague

09:00 İspanya La Liga Geniş Özetler

10:00 NBA

12:00 CANLI EuroLeague Cumartesi

13:00 La Liga Show

13:30 CANLI Cumartesi Futbolu

15:00 La Liga World

15:30 La Liga Chronicles

16:00 CANLI Las Palmas - Villarreal İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

18:00 Özetler

18:15 CANLI Mallorca - Celta Vigo İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

20:15 Özetler

20:30 CANLI Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

22:30 NBA Özetler

23:00 CANLI Real Betis - Granada İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

14 Ocak Pazar 2024

01:00 NBA

03:00 NBA Özetler

03:30 NBA Action

04:00 CANLI Golden State Warriors - Milwaukee Bucks NBA

06:30 The Outdoor Sports

07:00 Turkish Airlines EuroLeague

09:00 NBA

11:00 EuroLeague Cumartesi

12:00 İspanya La Liga

14:00 NBA

16:00 CANLI Almeria - Girona İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

18:00 Özetler

18:15 CANLI Cadiz - Valencia İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

20:15 Özetler

20:30 CANLI Atletico Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga 20. Hafta Maçı

22:30 NBA Özetler

23:00 NBA Action

23:30 CANLI Indiana Pacers - Denver Nuggets NBA

15 Ocak Pazartesi 2024

02:00 İspanya La Liga

04:00 NBA

06:00 Tony Parker