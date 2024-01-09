Haberler Haberler e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi

1. dönemin bitişine sayılı günler kala karne alacak öğrenci ve veliler, e-okulun kapanacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Devamsızlık, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı dijital platform hakkında arama motorlarında sorgulanan 'e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? | e-okul, veli ve öğrencilerin okul durumuna ilişkin takip yapabilmeleri için kurulmuş MEB tabanlı bir dijital platform olarak yıllardır öğrenci ve veliler tarafından kullanılıyor. Sınav notları ve devamsızlıkların yanı sıra öğretmenlerin öğrenciler için yaptığı değerlendirme sonuçlarına da erişim sağlanabilen e-okul'un 1. dönem sonunda kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu. Peki e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı? İşte 1. dönem e-okul kapanma tarihi...

e-OKUL KAPANACAK MI? 1. DÖNEM e-OKUL KAPANMA TARİHİ

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

e-OKUL VELİ/VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL VBS NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

DİĞER
Fernando Santos ve Erden Timur için olay sözler! "Galatasaray-Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar..."
Fatih Camisi'nde kanlı provokasyon! 1 hafta arayla iki saldırı: Önce yumruk şimdi bıçak
A. Madrid'den Savic kararı! F.Bahçe...
F.Bahçe'den şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)
YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul namaz vakitleri | 8 ocak 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid'den Savic kararı! F.Bahçe... A. Madrid'den Savic kararı! F.Bahçe... 11:49
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:42
Muslera'nın alternatifi belli oldu! Muslera'nın alternatifi belli oldu! 11:33
Liverpool - Fulham maçı ne zaman? Liverpool - Fulham maçı ne zaman? 11:33
Arda Güler ile Marcelo buluştu! Arda Güler ile Marcelo buluştu! 11:13
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? 11:11
Daha Eski
G.Saray'da Abdülkerim için flaş karar! G.Saray'da Abdülkerim için flaş karar! 11:06
Kartal'dan Cengiz kararı! İşte F.Bahçe'nin Konya 11'i Kartal'dan Cengiz kararı! İşte F.Bahçe'nin Konya 11'i 10:58
Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı... Kartal kararından geri döndü! Takıma geri çağırdı... 10:20
Yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek Yer yerinden oynayacak! Krunic gidecek Torreira gelecek 10:14
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 10:04
Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek! Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek! 10:04